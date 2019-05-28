ВСУ могут прорвать фронт и вернуть Дебальцево и Докучаевск - Ярош

Глава УДА рассказал, как быстро зачистить от боевиков города на Донбассе.

У врага катастрофически не хватает личного состава, чтобы перекрыть всю линию соприкосновения savelife.in.ua

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Вооруженные силы Украины могут прорвать фронт и вернуть Дебальцево и Докучаевск, потому что у боевиков нет сплошной линии обороны, лишь отдельные “очаги сопротивления“. При условии, что РФ прекратит вмешиваться и отправлять на Донбасс своих военных и боеприпасы, за пару недель ВСУ могут разгромить Первый и Второй корпуса так называемых “ЛДНР“.

Об этом рассказал командующий Украинской Добровольческой Армией Дмитрий Ярош в интервью “Обозревателю“.

“Я бы на месте военного командования даже провел бы несколько операций по освобождению населенных пунктов – тех, которые даже по “Минску“ должны быть нашими. Тех же Дебальцево, Докучаевска, например. Почему нет?“, - сообщил командующий УДА.

По его словам, в данной ситуации это вполне реально.

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“Абсолютно реально. В свое время я вокруг того же Докучаевска все на животе облазил. И могу совершенно точно говорить, что при нормальном планировании операций потерь с нашей стороны будет немного. А вот потери врага будут очень серьезными. А для нашего украинского общества это будет огромная победа. Потому что такие вещи подносят нацию. Хотя, повторюсь, эти операции, по сути, лежат в оперативно-тактической плоскости и не решают всей ситуации. Хотя... Сепары же могут и убежать. Когда фронт прорываешь, они все начинают бежать. Тем более, мы наблюдаем по передке сейчас, что у них на ВОПах стоят по 2-3 человека“, - рассказал Дмитрий Ярош.

Однако по мнению главы УДА “эти операции, по сути, лежат в оперативно-тактической плоскости и не решают всей ситуации“.

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Как сообщает Ярош, в целом за последний год на Донбассе кардинальных изменений в ситуации не произошло, но ВСУ с каждым годов все более эффективнее, потери противника увеличиваются. При этом у врага катастрофически не хватает личного состава, чтобы перекрыть всю линию соприкосновения.

“Если почитать, что пишут сепары – видно, что они морально сломлены и паникуют. Например горловское направление они совсем не перекрывают. Потому что, как они сами признают, у них нет сплошной линии обороны, лишь отдельные “очаги сопротивления“, - заявил Ярош.

Но, как уточнил командующий УДА, проводить наступательные операции нужно, лишь тщательно все продумав.

По данным Яроша, разведка подтверждает - поток наемников на Донбасс очень снизился, “реклама этой войны в России сейчас уже не такая большая, как в 2014-15 годах“, финансовые вливания идут из РФ недостаточные для сепаратистов.

При этом Ярош допускает новый виток обострения перед нашими внеочередными парламентскими выборами.

“За пару недель абсолютно реально провести хорошую наступательную операцию. Имея гарантию, что Россия не вмешается, мы можем разгромить Первый и Второй корпуса так называемых “ЛДНР“, которые фактически являются вооруженными формированиями РФ“, - подчеркнул командующий Украинской Добровольческой Армией.

Как сообщалось, в октябре 2018 года ВСУ освободили село возле Волновахи и продвинулись на километр вперед.