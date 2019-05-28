Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ВСУ могут прорвать фронт и вернуть Дебальцево и Докучаевск - Ярош

Комментариев: 18
Глава УДА рассказал, как быстро зачистить от боевиков города на Донбассе.
У врага катастрофически не хватает личного состава, чтобы перекрыть всю линию соприкосновения
У врага катастрофически не хватает личного состава, чтобы перекрыть всю линию соприкосновения
savelife.in.ua

Читай также: 8 бойцов попали в плен: Грузовик ВСУ случайно заехал на оккупированную территорию

Вооруженные силы Украины могут прорвать фронт и вернуть Дебальцево и Докучаевск, потому что у боевиков нет сплошной линии обороны, лишь отдельные “очаги сопротивления“. При условии, что РФ прекратит вмешиваться и отправлять на Донбасс своих военных и боеприпасы, за пару недель ВСУ могут разгромить Первый и Второй корпуса так называемых “ЛДНР“.

Об этом рассказал командующий Украинской Добровольческой Армией Дмитрий Ярош в интервью “Обозревателю“.

“Я бы на месте военного командования даже провел бы несколько операций по освобождению населенных пунктов – тех, которые даже по “Минску“ должны быть нашими. Тех же Дебальцево, Докучаевска, например. Почему нет?“, - сообщил командующий УДА.

По его словам, в данной ситуации это вполне реально.

Читай также: ВСУ отбили у боевиков населенный пункт Шумы - Тымчук

“Абсолютно реально. В свое время я вокруг того же Докучаевска все на животе облазил. И могу совершенно точно говорить, что при нормальном планировании операций потерь с нашей стороны будет немного. А вот потери врага будут очень серьезными. А для нашего украинского общества это будет огромная победа. Потому что такие вещи подносят нацию. Хотя, повторюсь, эти операции, по сути, лежат в оперативно-тактической плоскости и не решают всей ситуации. Хотя... Сепары же могут и убежать. Когда фронт прорываешь, они все начинают бежать. Тем более, мы наблюдаем по передке сейчас, что у них на ВОПах стоят по 2-3 человека“, - рассказал Дмитрий Ярош.

Однако по мнению главы УДА “эти операции, по сути, лежат в оперативно-тактической плоскости и не решают всей ситуации“.

Читай также: “Спасибо товарищам из Москвы”: “Комбат ЛНР” признал, что Россия вооружает боевиков

Как сообщает Ярош, в целом за последний год на Донбассе кардинальных изменений в ситуации не произошло, но ВСУ с каждым годов все более эффективнее, потери противника увеличиваются. При этом у врага катастрофически не хватает личного состава, чтобы перекрыть всю линию соприкосновения.

“Если почитать, что пишут сепары – видно, что они морально сломлены и паникуют. Например горловское направление они совсем не перекрывают. Потому что, как они сами признают, у них нет сплошной линии обороны, лишь отдельные “очаги сопротивления“, - заявил Ярош.

Но, как уточнил командующий УДА, проводить наступательные операции нужно, лишь тщательно все продумав.

По данным Яроша, разведка подтверждает - поток наемников на Донбасс очень снизился, “реклама этой войны в России сейчас уже не такая большая, как в 2014-15 годах“, финансовые вливания идут из РФ недостаточные для сепаратистов.

При этом Ярош допускает новый виток обострения перед нашими внеочередными парламентскими выборами.

“За пару недель абсолютно реально провести хорошую наступательную операцию. Имея гарантию, что Россия не вмешается, мы можем разгромить Первый и Второй корпуса так называемых “ЛДНР“, которые фактически являются вооруженными формированиями РФ“, - подчеркнул командующий Украинской Добровольческой Армией.

Как сообщалось, в октябре 2018 года ВСУ освободили село возле Волновахи и продвинулись на километр вперед.

Поделись:
Теги: война, Донбасс, Ярош
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (18)
Отсортировать по дате Вниз
Колорад    28.05.2019, 13:16
Оценка:  -2
Колорад
Україна нічого не зможе зробити, якщо НАТО і ЄС перестануть фінансувати терористичну операцію на Донбасі.
WTF2wtf    28.05.2019, 13:18
Оценка:  -2
WTF2wtf
Олень многоликий, не путай 100% содержание оккупационных армейских корпусов на Донбассе россией с ВСУ ...
Лицемерное говно ...
Boxerogos    28.05.2019, 13:14
Оценка:  +1
Boxerogos
Что значит"у них на ВОПах стоит по 2-3 человека"?Ведь,благодаря РошенСМИ,все мы знаем что там стоят 200000 российских солдат и офицеров.Об этом даже Педя Пидоpoшенко хрюкал самолично.Ты что хyЯрош,охyeл от бухла и наркоты,нам такую дезу вбрасывать?!)))))))))))))))
WTF2wtf    28.05.2019, 13:15
Оценка:  -3
WTF2wtf
Нах пшел, утырок путинский
толян04    28.05.2019, 13:14
Оценка:  0
толян04
я так понимаю "трофейные" телевизоры ,холодильники и стиральные машинки от прошлой волны "наступления" поломались,неадо новых затрофетиь)))
BROKER666    28.05.2019, 13:11
Оценка:  -4
BROKER666
ватные пресмыкающиеся, захлебнитесь своей блевотой
sugar77    28.05.2019, 13:11
Оценка:  0
sugar77
о- проснулось
Афганец    28.05.2019, 13:05
Оценка:  +2
Афганец
И что ж мешаеи Ярошу? В атаку, клоун!!!
WTF2wtf    28.05.2019, 13:15
Оценка:  +1
WTF2wtf
То же что и раньше - поддержка боевиков подразделениями с территории россии ...
Он сам говорит: "При условии, что РФ прекратит вмешиваться и отправлять на Донбасс своих военных и боеприпасы"
Афганец    28.05.2019, 13:18
Оценка:  -2
Афганец
Прекратит - не прекратит - ВСУ найкраща в свити! Пэрэмагайтэ!
Я_Христос    28.05.2019, 13:03
Оценка:  +2
Я_Христос
И откуда гарантия, что РФ не вмешается? И почему он называет сепаратистов "вооруженными формированиями РФ", если сам же признаёт, что они и ВС России - это разные вещи?
WTF2wtf    28.05.2019, 13:17
Оценка:  +1
WTF2wtf
Все равно это российские подразделения, россией созданные, содержащиеся россией на 100%, российскими вояками управляемые ...
Я_Христос    28.05.2019, 13:20
Оценка:  -1
Я_Христос
Хотя большая часть написанного - бред, но допустим так. Значит, по такой логике, сирийская оппозиция - это американские подразделения?
Я_Христос    28.05.2019, 13:23
Оценка:  -1
Я_Христос
Блин, я думал, то гражданская война, а оказывается война с США...
Спасибо, что прояснили, вышиватнички.
WTF2wtf    28.05.2019, 13:23
Оценка:  -1
WTF2wtf
Ты сириец?
Я с вашими проблемами не особо знаком - у нас россия оккупировала часть страны и ведет войну, а каким-то ботма это типа "по приколу" ...
нафнаф    28.05.2019, 13:02
Оценка:  +1
нафнаф
Так в чём проблема ? Калаш в руки, попутный ветер в ж0пу
nfhvyt    28.05.2019, 13:02
Оценка:  +2
nfhvyt
Не, ну Ярош то понятно, его банда всегда к мародёрству готова, и сколько ВСУшников при этом поляжет его не волнует.
Орест_Пiхва    28.05.2019, 12:58
Оценка:  +1
Орест_Пiхва
Много текста дима.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь