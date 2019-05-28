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Зеленский и Аваков поговорили “о делах”

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Министр заявил, что уже провел переговоры с президентом.
Аваков рассказал о встрече с Зеленским
Аваков рассказал о встрече с Зеленским
facebook.com/arsen.avakov.1

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал о том, что уже провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он рассказал в комментарии журналистам, передает Укринформ.

Да, общался, - ответил Аваков на вопрос о том, была ли встреча министра с президентом.

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Конкретного ответа на вопрос о том, о чем был разговор главы МВД и президента Зеленского журналисты не услышали. Аваков только сказал, что они говорили “о делах”.

О непосредственных моих обязанностях, о безопасности говорили, - ответил Аваков.

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Также он отметил, что они с президентом Зеленским “будут дальше контактировать”.

Напомним, Зеленский принял рапорт Авакова и ВСУ. Министр отдал рапорт в ходе церемонии оказания воинских почестей Зеленскому как новому президенту (рапорт - официальный доклад).

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Теги: Аваков, Зеленский, встреча, переговоры, МВД
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Комментариев (1)
ВАТА_FUCK    28.05.2019, 12:46
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
Зе хоче відсоток від ігорного беспредела Авакова?
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