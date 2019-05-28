Кабинет министров больше не будет заседать на этой неделе

Причины такого решения не разглашают.

В течение текущей недели Кабинет министров Украины больше не будет проводить заседания.

Об этом сообщает “Интерфакс-Украина“.

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“На этой неделе заседания не будет“, - говорится в сообщении. Причины такого решения неизвестны.

Ранее сообщалось, что представитель президента Зеленского в Верховной Раде Руслан Стафанчук заявил, что законопроекты об импичменте президента и об отзыве народных депутатов уже готовы. Отмечается, что президент не подпишет законопроект, за который проголосовали методом “кнопкодавства”, а также переголосования по несколько раз за принятие одного и того же решения.

Также стало известно о том, что координатор ООН в Украине Оснат Лубрани заявила о необходимости по крайней мере 30-процентной квоты для женщин-кандидатов в избирательных списках партий на внеочередных выборах парламента Украины.

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А Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал о том, что уже провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.