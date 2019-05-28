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Зеленского просят инициировать отставку Луценко

Комментариев: 2
Президента просят вмешаться в процесс инициирования отставки Луценко.
Соболев просит Зеленского помочь уволить Луценко
Соболев просит Зеленского помочь уволить Луценко
facebook.com/IegorSoboliev

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Президента Украины Владимира Зеленского просят внести представление в парламент для получения согласия на увольнение Юрия Луценко. Об этом гаранта попросил народный депутат Егор Соболев на своей странице в Facebook.

Обратился к Президенту Владимиру Зеленскому с просьбой инициировать отставку Юрия Луценко ... Прошу нового главу государства внести в парламент представление для получения согласия на такое увольнение, - написал Соболев.

К слову, народный депутат уже собрал 61 подпись из 150 необходимых. По словам Егора Соболева, президент имеет полномочия инициировать отставку генерального прокурора. Луценко могут уволить по согласию Верховной Рады.

На данный момент в парламенте продолжается сбор подписей за выражение Луценко недоверия, что является конституционным основанием для его отставки.

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Напомним, Луценко намерен вернуться в политику. Генпрокурор не покинет свой пост до выборов в Верховную Раду и формирования нового парламента.

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Теги: Зеленский, Соболев, Луценко, генпрокурор, отставка
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Комментариев (2)
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nfhvyt    28.05.2019, 13:14
Оценка:  0
nfhvyt
Вся шоколадная банда прекрасно знает что их время вышло, но без хорошего пендаля под зад, продолжают ещё на что-то надеяться.
Коляка    28.05.2019, 13:09
Оценка:  0
Коляка
красота, нравится мне этот цирк
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