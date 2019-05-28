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Известного блогера предлагают сделать главой Нацполиции

Комментариев: 6
Речь идет об известном блогере Александре Куницком.
Блогера хотят сделать главой Нацполиции
Блогера хотят сделать главой Нацполиции
facebook.com/zpsanek

На официальном сайте президента Украины появилась петиция №22/054050-эп. В ней автор просит назначить на пост главы Национальной полиции известного блогера Александра Куницкого.

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Инициатором данный петиции выступил некий Белов Андрей Александрович.

Александр Куницкий (он же ZPSanek), как никто другой способен, наконец, навести порядок в украинских правоохранительных органах. Просим господина Президента назначить Александра Главой Нацполиции, - пишет автор петиции.

На данный момент ее поддержали 16 человек из 25 тысяч обязательных. Сбор подписей будет продолжаться еще 92 дня.

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К слову, Александр Куницкий, более известный под псевдонимом ZPSanek, - известный блогер и активист-дорожник, который показывает гражданам работу и истинное лицо сотрудников патрульной полиции и других правоохранительных ведомств.

Напомним, петиция об отставке главы АП набрала голоса. Вслед за петицией об отставке президента Владимира Зеленского набрала необходимые для рассмотрения голоса петиция против главы его администрации.

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Теги: Зеленский, петиция, Куницкий, Нацполиция, блогер
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Комментариев (6)
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Woodbrother    28.05.2019, 14:45
Оценка:  0
Woodbrother
Команде ЗЕ- профанов очень не хватает свежих клоунов.
alex-zol    28.05.2019, 13:52
Оценка:  +1
alex-zol
я за)
Л_о_л_а    28.05.2019, 13:46
Оценка:  0
Л_о_л_а
А почему не Шария? Он тоже блогер и более успешный чем этот куницкий
alex-zol    28.05.2019, 13:52
Оценка:  0
alex-zol
А Шарий в мусра не пойдет, не те понятия.
Woodbrother    28.05.2019, 14:47
Оценка:  0
Woodbrother
Типа шарий уже был при януковиче. Всеми силовиками у нас ккомандовали рассейские спецслужбы. Кончилось войной и оккупацией территории.
Коляка    28.05.2019, 13:46
Оценка:  +1
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