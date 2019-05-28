Надел бронежилет задом наперед: глава Генштаба оконфузился на передовой - СМИ

Зеленский также совершил ошибку во время визита.

Начальник Генерального штаба Руслан Хомчак во время вчерашнего визита на передовую с президентом Украины Владимиром Зеленским неправильно надел бронежилет.

Об этом сообщает издание БезТабу.

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Издание отмечает, что Хомчак допустил “чудовищную“ ошибку и как ему никто из подчиненных не подсказал - непонятно.

Никто не подсказал о том, что бронежилет неправильно надет beztabu.net

Кроме того, ошибку допустил и сам президент. Он надел голубую рубашку, в то время, как до противника 400 метров, а значит Зеленскому нужно было замаскироваться. По должности главе государства положена военная форма, а его передвижения по позициям должны регулироваться уставом.

Зеленский не замаскировался president.gov.ua

Таким образом, Зеленский проигнорировал элементарные правила безопасности.

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“В данном случае налицо пренебрежение элементарной безопасностью верховного главнокомандующего, который не просто выделялся из “тусовки“, но и демаскировал все позиции“, - говорится в сообщении.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский поехал в Луганскую область и осмотрел позиции военных в Станице Луганской и Счастье.