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Надел бронежилет задом наперед: глава Генштаба оконфузился на передовой - СМИ

Комментариев: 14
Зеленский также совершил ошибку во время визита.
Хомчак неправильно надел бронежилет
Хомчак неправильно надел бронежилет
beztabu.net

Начальник Генерального штаба Руслан Хомчак во время вчерашнего визита на передовую с президентом Украины Владимиром Зеленским неправильно надел бронежилет.

Об этом сообщает издание БезТабу.

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Издание отмечает, что Хомчак допустил “чудовищную“ ошибку и как ему никто из подчиненных не подсказал - непонятно. 

Никто не подсказал о том, что бронежилет неправильно надет
Никто не подсказал о том, что бронежилет неправильно надет
beztabu.net

Кроме того, ошибку допустил и сам президент. Он надел голубую рубашку, в то время, как до противника 400 метров, а значит Зеленскому нужно было замаскироваться. По должности главе государства положена военная форма, а его передвижения по позициям должны регулироваться уставом.

Зеленский не замаскировался
Зеленский не замаскировался
president.gov.ua

Таким образом, Зеленский проигнорировал элементарные правила безопасности.

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“В данном случае налицо пренебрежение элементарной безопасностью верховного главнокомандующего, который не просто выделялся из “тусовки“, но и демаскировал все позиции“, - говорится в сообщении.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский поехал в Луганскую область и осмотрел позиции военных в Станице Луганской и Счастье.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: фото, донбасс, Владимир Зеленский, бронежилет, Генштаб, война на Донбассе
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Комментариев (15)
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Woodbrother    28.05.2019, 14:38
Оценка:  0
Woodbrother
Передовая находилась на заднем дворе киностудии Довженко.
WTF2wtf    28.05.2019, 14:54
Оценка:  0
WTF2wtf
Не надоело гнать?
Был он под Счастьем и Станицей Луганской ...
МаксимУм    28.05.2019, 14:33
Оценка:  0
МаксимУм
То что надел другой стороной, то это на защищённость не влияет, ведь передняя и задняя пластины идентичны по размеру... Одно что разгрузка спереди под БК удобнее чем на ж.опе...)))
МаксимУм    28.05.2019, 14:30
Оценка:  -4
МаксимУм
Петруччо на первую линию вообще не ездил... Помню мы его ждали, порядок "уставной" наводили, а потом раз и нет никого... и завезли вместо "рошена" конфеты и печенье "конти"...
Woodbrother    28.05.2019, 14:37
Оценка:  +2
Woodbrother
Брехня 100%
Тисс    28.05.2019, 14:47
Оценка:  +1
Тисс
Все ваши слова это безоговорочная 100% брехня!
Коляка    28.05.2019, 14:22
Оценка:  +2
Коляка
Главнокомандующий не служил))
VSHIVANKA    28.05.2019, 14:16
Оценка:  -6
VSHIVANKA
ШЁЛ ШЕСТОЙ ГОД " ВОЙНЫ " ........)))))
ВосставшийИзБана    28.05.2019, 14:20
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Иди и ты.
ВосставшийИзБана    28.05.2019, 14:15
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Да. Не Копенгаген.
ИСток    28.05.2019, 14:13
Оценка:  +7
ИСток
может это в Конче "передовую" отсняли..
Peyot    28.05.2019, 14:09
Оценка:  +5
Peyot
Да какая нафиг ему разница? Вопервых он сцаная марионетка которая ничего не решает кто его стрелять будет? А во вторых он работет на РФ потому его если и застрелят то только солдаты ВСУ!
Peyot    28.05.2019, 14:10
Оценка:  +6
Peyot
и в этом плане хомчак как раз броник верно одел)))))))
Ruspidor    28.05.2019, 14:06
Оценка:  -11
Ruspidor
Ужос, бегите в КС, потрохоботы! Зеленский в рубашке на передовой! Глумление на Конституцией!
Джо-кер    28.05.2019, 14:25
Оценка:  +1
Джо-кер
Есть предположение, что это не передовая...
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