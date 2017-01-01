Дело BlaBlaCar: Подозреваемый получил пожизненное

Судья признал Дмитрия Голуба виновным в разбое, незаконном хранении огнестрельного оружия, завладении транспортным средством и убийстве.

Киево-Святошинский районный суд Киевской области вынес приговор по делу об убийстве водителя BlaBlaCar Тараса Познякова. Подозреваемого Дмитрия Голуба признали виновным и приговорили к пожизненному заключению, сообщает Zaхid.net во вторник, 28 мая.

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Судья признал Голуба виновным в разбое, незаконном хранении огнестрельного оружия, завладении транспортным средством и убийстве. Приговор зачитывали почти два часа. Дмитрий Голуб, который присутствовал в зале суда, также может обжаловать его в течение 30 дней.

Сам Голуб назвал произошедшее цирком.

“Суд не выслушал моих показаний, они не выслушали моего последнего слова, нарушили все мои гражданские права и присудили мне пожизненное лишение свободы“, – возмущался Голуб.

На вопрос, что Голуб сделал с телом, он сказал: “Какое тело, вы что, с ума сошли? Тарас где-то загорает, а мне здесь пожизненное лишение свободы“. Дмитрий Голуб также нецензурно выражался в сторону отца Тараса – Александра.

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Ранее в ходе судебного заседания отец Александр Позняков заявлял, что Дмитрий Голуб шантажировал его. По словам Александра, Голуб признался ему в убийстве Тараса, но пообещал рассказать детали убийства и показать место, где закопано тело, если он откажется от всех обвинений и принесет ему 50 тысяч долларов. Однако адвокат Голуба утверждает о невиновности своего клиента и заявил, что убийство инсценировано.

Напомним, 25-летний водитель из Львова Тарас Позняков пропал в начале апреля 2016 года после поездки с попутчиками от поискового сервиса BlaBlaCar. Следствие предположило, что водитель был убит с целью завладения его автомобилем Audi. Сам автомобиль был найден позже в одном из гаражных кооперативов в пригороде Киева.

По версии следствия, в Познякова из пистолета ТТ стрелял гражданин России Луан Кингисепп, находившийся во время поездки на переднем пассажирском сиденьи. Подозреваемый был объявлен в розыск в том же 2016 году. Второй подозреваемый по делу – 36-летний житель Черновцов Дмитрий Голуб – был задержан в августе 2016 года.

В марте 2019 года Луан Кингисепп погиб во время взрыва в квартирев Голосеевском районе Киева.