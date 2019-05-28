"Нет такого факта": Гройсман назвал свой диплом оригинальным

Владимир Гройсман заявил о том, что факта о подделке его диплома не существует .

Владимир Гройсман дал комментарий facebook.com/pg/KabminUA

Читай также: Гройсман решил скрыть секреты своего похудения Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал дело НАБУ по факту злоупотребления Министерством образования при внесении в базу данных информации о его дипломе. Об этом сообщают Украинские Новости. Гройсман подчеркнул, что “считает свое образование нормальным“. “Нет такого факта“, - сказал премьер-министр Владимир Гройсман Напомним, НАБУ открыло уголовное дело по возможному злоупотреблению полномочиями чиновниками Минобразования при внесении данных о дипломе премьера в Единую электронную базу.

alsamiri (редактор Денег)