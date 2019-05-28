"Нет такого факта": Гройсман назвал свой диплом оригинальным
Владимир Гройсман заявил о том, что факта о подделке его диплома не существует .
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал дело НАБУ по факту злоупотребления Министерством образования при внесении в базу данных информации о его дипломе.
Об этом сообщают Украинские Новости.
Гройсман подчеркнул, что “считает свое образование нормальным“.
“Нет такого факта“, - сказал премьер-министр Владимир Гройсман
Напомним, НАБУ открыло уголовное дело по возможному злоупотреблению полномочиями чиновниками Минобразования при внесении данных о дипломе премьера в Единую электронную базу.
Это совершенно разные вещи!
задача НАБУ - доказать...