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"Нет такого факта": Гройсман назвал свой диплом оригинальным

Комментариев: 5
Владимир Гройсман заявил о том, что факта о подделке его диплома не существует .
Владимир Гройсман дал комментарий
Владимир Гройсман дал комментарий
facebook.com/pg/KabminUA

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал дело НАБУ по факту злоупотребления Министерством образования при внесении в базу данных информации о его дипломе.

Об этом сообщают Украинские Новости.

Гройсман подчеркнул, что “считает свое образование нормальным“.

“Нет такого факта“, - сказал премьер-министр Владимир Гройсман

Напомним, НАБУ открыло уголовное дело по возможному злоупотреблению полномочиями чиновниками Минобразования при внесении данных о дипломе премьера в Единую электронную базу.  

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Теги: Гройсман, диплом, премьер министр, НАБУ
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Комментариев (5)
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Кырмызы_вэ_бейаз    28.05.2019, 14:40
Оценка:  +1
Кырмызы_вэ_бейаз
У него диплом не подделанный, а купленный.
Это совершенно разные вещи!
Woodbrother    28.05.2019, 14:48
Оценка:  -1
Woodbrother
Купленные усвас мозги, но почему то не прижились нормально в голове.
Тисс    28.05.2019, 14:50
Оценка:  0
Тисс
Что-то, чувак, ты не ту дозу принял! Усвас это что?
ВосставшийИзБана    28.05.2019, 14:22
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Такой диплом подделывать? У него диплом бакалавра, полученный заочно в Винницком филиале МАУП. Такое дерьмо никто не подделывает.
Media-sapiens    28.05.2019, 14:15
Оценка:  +1
Media-sapiens
факта нет, пока он не доказан
задача НАБУ - доказать...
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