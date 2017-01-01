Ненужный водитель и топ-двойка в АП: Самый молодой зам Богдана дал интервью

Кирилл Тимошенко заверяет, что больше не занимается бизнесом, а в его задачи в АП входит информполитика.

Тимошенко рассказал, чем занимается в АП и зачем Зеленскому Богдан www.facebook.com/kirill.timoshenko

30-летний Кирилл Тимошенко, самый молодой заместитель главы Администрации президента, дал эксклюзивное интервью НВ.

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Стоит отметить, до прихода на Банковую Тимошенко руководил компанией Goodmedia (телепроизводство, политический и коммерческий) PR. Среди наиболее известных теперь работ Тимошенко - видеоролик Зеленского на стадионе с вызовом Петра Порошенко на дебаты.

Также он отвечал за инаугурацию президента Зеленского и инаугурацию Петра Порошенко. Среди клиентов компании Тимошенко был депутат от БПП Игорь Кононенко, разрабатывала компания также документальный фильм “Битва за Днепр“, рекламные ролики для Кабмина и премьера Владимира Гройсмана.

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Мы приводим ключевые цитаты из интервью Тимошенко по свою новую работу.

Чем занимается в АП:

“На мне информационная политика, вместе с Юрой Костюком [замглавы АП]. Плюс к этому еще служба протокола. Например, инаугурация. Всеми международными встречами и проходами-мероприятиями занимается служба протокола. Она теперь тоже подо мной. Например, поездка на iForum. Это организация передовых групп, как обычный любой ивент “.

Что с бизнесом после избрания новой должности:

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“По закону я не имею права управлять бизнесом. Парень, который был у меня заместителем, будет управлять этим бизнесом. Я уже им не занимаюсь плотно месяца три или четыре. На данный момент там другой директор“.

Не будет Goodmedia работать АП:

“Это же не завод по производству цемента, который будет заливать строительство Администрации президента. Мы будем креативить здесь внутри, и Goodmedia к этому не имеет никакого отношения. Goodmedia не будет участвовать ни в каких тендерах, связанных с президентом“.

По Богдана и Шефира:

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“Есть топ-двойка. Богдан и Шефир равнозначны. Это люди, которым президент доверяет проводить какие-то встречи, это формирование его графика, но не в формате ассистента“.

О дружбе с Богданом и негативе от его назначения:

“Я его хорошо знаю, мы давно дружим“.

“Мы специалисты в информационной политике, но кроме этого есть реальное управление процессами. Мы понимаем, что кроме Богдана человека, которому доверяет президент, нет больше в команде. И Шефир. Но это две равнозначные позиции, в принципе“.

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“Мы понимали, что будет скандал. Но мы выбрали путь, лучше пусть будет скандал, чем здесь все рухнет“.

“Что поражает в АП, коме кабинета?“

“У меня, оказывается, есть водитель с машиной, который мне не нужен“.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко заверил, что до Нового года Администрация президента переедет с Банковой.