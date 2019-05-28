После бунта: Одесских заключенных лишили свиданий, охрану усилили

В Южной исправительной колонии №51 введен особый режим .

После вчерашнего бунта в Южной исправительной колонии №51 введен особый режим. Об этом сообщает Южное региональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции в Facebook.

В колонии введен режим особых условий: свидания с заключенными отменены, общение со СМИ запрещено.

Читай также: Начальник одесской колонии знал о бунте заранее

“С 28.05.2019 года в государственном учреждении “Южная исправительная колония (№ 51)“ в соответствии со статьей 105 Уголовно-исполнительного кодекса Украины введен режим особых условий, при реализации которого усилена охрана, надзор за осужденными и будут осуществляться другие дополнительные режимные меры“, - говорится в сообщении.

Читай также: Бунт в одесской тюрьме: сгорела дежурная часть и пострадали пятеро сотрудников колонии

При этом время, в течение которого осужденным не предоставлялись свидания в связи с переводом учреждения на режим особых условий, засчитывается в срок, по истечении которого осужденные могут их получить.

Напомним, 27 мая, в Одессе вспыхнули беспорядки в Южной исправительной колонии общего режима №51, расположенной на Люстдорфской дороге. СМИ писали, что есть непроверенная информация о гибели одного или нескольких заключенных и взятии заложников. Также сообщалось, что задержали шестерых человек, которые пришли поддержать задержанных. Люстдорфская дорога была перекрыта.

Позже стали известны причины бунта в Одесской колонии №51. Оказывается, что заключенные начали бунтовать из-за плохих условий в колонии и запрета на длительные свидания.