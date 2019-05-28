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В Одессе задержан мужчина, обливший фекалиями активистку

Комментариев: 1
Свои действия злоумышленник аргументировал личной неприязнью.
Активистку облили фекалиями
Активистку облили фекалиями
dumskaya.net

В Одессе задержан мужчина, обливший нечистотами в Летнем театре известную активистку Светлану Подпалую 7 мая.

Об этом сообщает Униан со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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32-летнему одесситу объявили о подозрении в препятствовании профессиональной деятельности Подпалой, которая также является журналистом. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В главке отметили, что мужчина облил женщину нечистотами, а свои действия аргументирует личной неприязнью.

“Представительница общественной организации вела видеосъемку на территории Летнего театра, когда злоумышленник вылил на нее ведро с жидкостью, залив и видеокамеру“, - заявили в главке.

Как сообщалось 7 мая, в Одессе активистку Светлану Подпалую облили фекалиями и нечистотами. 

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Теги: активистка, Одесса, облили, фекалии, нечистоты, нападение
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Комментариев (1)
farfalle    28.05.2019, 14:23
Оценка:  0
farfalle
Шумеры, откуда у вас столько активистов??? Что за гуляй-поле?
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