Парубий дал указания обзвонить депутатов и позвать их на работу

Парубий отметил, что сейчас нужно голосовать за законопроект, а не заниматься выборами.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий порекомендовал депутату Михаилу Головко обзвонить своих коллег и позвать их придти в ВР на работу, а не заниматься выборами.

Об этом сообщает УНИАН.

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Об этом Парубий объявил во время заседания Рады, когда депутат попросил его перенести голосование по законопроекту о защите беременных женщин. На тот момент в зале не было достаточного количества депутатов.

Спикер указал, что в Регламенте нет нормы о переносе голосования на четверг.

А вы сядьте и посмотрите направо и налево, где ваши коллеги. Возьмите телефон и скажите им, что в рабочее время нужно быть на рабочем месте и работать, а не заниматься выборами, - сказал Парубий Михаилу Головко.

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Отмечается, что в сессионном зале находилось только 150 депутатов.

Ранее сообщалось, что президента Украины Владимира Зеленского просят внести представление в парламент для получения согласия на увольнение Юрия Луценко. Народный депутат Егор Соболев уже собрал 61 подпись за отставку Луценко из 150 необходимых.