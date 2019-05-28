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Парубий дал указания обзвонить депутатов и позвать их на работу

Комментариев: 1
Парубий отметил, что сейчас нужно голосовать за законопроект, а не заниматься выборами.
Парубий попросил обзвонить депутатов
Парубий попросил обзвонить депутатов
facebook.com/andriy.parubiy/

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий порекомендовал депутату Михаилу Головко обзвонить своих коллег и позвать их придти в ВР на работу, а не заниматься выборами. 

Об этом сообщает УНИАН.

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Об этом Парубий объявил во время заседания Рады, когда депутат попросил его перенести голосование по законопроекту о защите беременных женщин. На тот момент в зале не было достаточного количества депутатов.

Спикер указал, что в Регламенте нет нормы о переносе голосования на четверг.

А вы сядьте и посмотрите направо и налево, где ваши коллеги. Возьмите телефон и скажите им, что в рабочее время нужно быть на рабочем месте и работать, а не заниматься выборами, - сказал Парубий Михаилу Головко.

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Отмечается, что в сессионном зале находилось только 150 депутатов.

Ранее сообщалось, что президента Украины Владимира Зеленского просят внести представление в парламент для получения согласия на увольнение Юрия Луценко. Народный депутат Егор Соболев уже собрал 61 подпись за отставку Луценко из 150 необходимых. 

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Теги: Верховная Рада, парубий, депутаты, заседание, коллеги, Звонок, работа
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Комментариев (1)
Ruspidor    28.05.2019, 14:47
Оценка:  0
Ruspidor
ПарубЛий, ты кто такая?
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