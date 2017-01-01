Убийство водителя BlaBlaCar: суд вынес приговор

Мужчина, который убил Тараса Познякова, получил пожизненный срок.

Киево-Святошинский суд вынес приговор по резонансному делу об убийстве водителя BlaBlaCar Тараса Познякова. Об этом передает издание Крапка.

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Коллегия судей и суд присяжных признали подсудимого Дмитрия Голуба виновным по ряду тяжелых уголовных статей.

Дмитрий Голуб приговорен к пожизненному заключению, - зачитал судья.

При этом сам подсудимый после объявления приговора начал ругаться и говорить о том, что погибший Тарас на самом деле “где-то отдыхает”, а ему пожизненно сидеть в тюрьме.

Отец погибшего Тараса Познякова в зале заседания заявил, что всех ждет суд Божий.

У меня уже точка невозврата пройдена. Я хочу знать правду, - ответил отец погибшего.

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К слову, Тарас Позняков, который выехал 4 апреля 2016 из Львова в Киев и нашел попутчиков с помощью сервиса BlaBlaCar, исчез на пути к месту назначения. Впоследствии его объявили в розыск.

По предварительной версии полиции, водитель пропал из-за намерения злоумышленников завладеть его автомобилем. 4 августа 2016 полиция Хмельницкой области задержала подозреваемого Дмитрия Голуба. Второй подозреваемый - гражданин РФ Кингисепп - был объявлен в розыск.

Напомним, убийство водителя BlaBlaCar: подозреваемый частично признал вину. Дмитрий Голуб сознался в угоне, но не в причастности к смерти Тараса Познякова.