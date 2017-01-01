Убийце Оксаны Макар выдали бесплатного адвоката

Краснощек обратился в суд с ходатайством о пересмотре приговора "по вновь открывшимся обстоятельствам".

Краснощек утверждает, что в его деле появились новые обстоятельства УНИАН

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Центральный райсуд Николаева назначил Евгению Краснощеку, который приговорен к пожизненному заключению по делу убийства Оксаны Макар, бесплатного адвоката. Об этом сообщил пресс-секретарь суда Владимир Диденко, передает УНН.

“Краснощек ходатайствовал о назначении ему адвоката. Потому что у него не было. И суд постановил назначить ему защитника из центра предоставления бесплатной стороны для правовой помощи и объявил перерыв до 6 августа“, - сказал Диденко.

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Евгений Краснощек обратился в суд с ходатайством о пересмотре приговора, которым он был приговорен к пожизненному заключению, по вновь открывшимся обстоятельствам.

История произошла 10 марта 2012, когда молодые люди изнасиловали 18-летнюю Оксану Макар, затем, чтобы скрыть преступление, пытались задушить и сжечь ее.

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Несмотря на страшные ожоги 55% тела, девушка выжила, дала показания, но спустя три недели умерла в Донецком ожоговом центре - ее сердце остановилось.

Напомним, еще двоих осужденных в деле Оксаны Макар этапировали в колонию в 2013 году. Они получили по 14 и 15 лет, Краснощек - пожизненное.