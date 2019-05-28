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Рада провалила голосование за сокращение рабочего дня для беременных

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Депутаты предлагали сократить беременным женщинам рабочий день на один час с сохранением заработной платы.
Иллюстрационное фото
Иллюстрационное фото
pixabay.com

Верховная Рада не поддержала законопроект № 7113 о праве беременных женщин на уменьшение продолжительности рабочего дня.

Об этом сообщает Страна.ua.

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За принятие закона проголосовали 147 депутатов из необходимых 226. 

В законопроекте предусматривалось сокращение рабочего дня на один час для беременных женщин с сохранением зарплаты после того, как женщина стала на учет. Таким образом, хотели внести изменения в Кодекс законов о труде Украины. 

В пояснительной записке к законопроекту уточнялась статистика населения Украины, которое с каждым годом уменьшается и приводит к демографическому кризису в стране.

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Так, по состоянию на начало 2003 года было 47 956 500 граждан, в начале 2007 года - 46 614 828, а в начале 2017 года - 42 584 542. Одной из причин демографического кризиса депутаты называют низкую рождаемость. 

Ранее сообщалось, что спикер Верховной Рады Андрей Парубий порекомендовал депутату Михаилу Головко обзвонить своих коллег и позвать их придти в ВР на работу, а не заниматься выборами. 

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Теги: Рада, Верховная Рада, голосование, депутаты, законопроект, беременные, рабочий день
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Комментариев (1)
Peyot    28.05.2019, 14:54
Оценка:  0
Peyot
Дак как то стремновато заводить детей в стране где 73% населения наглухо отбитые имбицилы! А 25% вынуждены при первой возможности уезжать за границу!!!
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