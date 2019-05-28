Появилось видео инспекции Зеленского на передовой
Глава государства обсудил с бойцами бытовые условия, качество питания и обеспечение техникой.
В Сети появилось видео вчерашнего визита президента Владимира Зеленского на передовую в Луганскую область. Запись разместили в группе Команда Зеленского в Facebook.
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В комментарии к видео говорится, что президент пообщался с бойцами относительно бытовых условий, качества питания, обеспечения техникой, жильем и социальным пакетом, укомплектования подразделений.
Он также посетил пост наблюдения и блиндажах.
Ранее сообщалось, что глава Генштаба опростоволосился на передовой. Во время вчерашней инспекции позиций ВСУ в Луганской области генерал-лейтенант надел бронежилет задом наперед.
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