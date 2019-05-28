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Появилось видео инспекции Зеленского на передовой

Комментариев: 4
Глава государства обсудил с бойцами бытовые условия, качество питания и обеспечение техникой.
Зеленский на Донбассе
Зеленский на Донбассе
кадр с видео

В Сети появилось видео вчерашнего визита президента Владимира Зеленского на передовую в Луганскую область. Запись разместили в группе Команда Зеленского в Facebook.

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В комментарии к видео говорится, что президент пообщался с бойцами относительно бытовых условий, качества питания, обеспечения техникой, жильем и социальным пакетом, укомплектования подразделений.

Он также посетил пост наблюдения и блиндажах. 

Ранее сообщалось, что глава Генштаба опростоволосился на передовой. Во время вчерашней инспекции позиций ВСУ в Луганской области генерал-лейтенант надел бронежилет задом наперед.

 

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Теги: видео, донбасс, военные, Луганская область, Владимир Зеленский, ВСУ, новости Донбасса, война на Донбассе, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Peyot    28.05.2019, 15:23
Оценка:  -5
Peyot
Референдум о капитуляции перед окупантами обсудил? А обьявление дефолта страной обсудил? Может обьяснил им кто будет героями а кто окупатнтами после возврата мира на условиях кремля? Сцыклоунт кремлевский!!!!
Ira0956    28.05.2019, 15:15
Оценка:  -6
Ira0956
что квартальный баран-недомерок понимает в этом?
WTF2wtf    28.05.2019, 15:21
Оценка:  +3
WTF2wtf
Дядя Ира, иди нах,
говно путинское многостаночное
LifeStriker    28.05.2019, 15:27
Оценка:  -3
LifeStriker
Нихера он не понимает , и смотриться на всем этом фоне очень нелепо
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