Голос не объединяется с политическими брендами, - Вакарчук

Вакарчук прокомментировал вероятность объединения его партии.

Лидер политической партии Голос Святослав Вакарчук прокомментировал слухи о том, что его политсила готовится к объединению с известными политическими партиями. Об этом Вакарчук написал на своей странице в Twitter.

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Вакарчук пообещал, что партия Голос останется верной своим принципам не будет объединяться с “политическими брендами”.

Кое-кто пытается без нас нас женить. Партия Голос не объединяется с политическими брендами. Нас интересуют люди, а не бренды, - отметил Вакарчук.

Тем самым политик фактически опроверг все слухи о том, что Голос ищет союзников среди политсил.

Мы готовы объединять усилия с людьми, которые разделяют наши принципы, идеологические программы, нашу программу. С людьми, а не с брендами, - уточнил Вакарчук.

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Напомним, Вакарчук представил новых членов Голоса. Лидер партии Голос назначил программным директором избирательной кампании Павла Кухту, а заместителем руководителя - Ярослава Железняка.