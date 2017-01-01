В мэрии Одессы проводят обыски – СМИ

Полиция и прокуратура проводят обыски в департаменте коммунальной собственности. Правоохранители изымают документы.

В департаменте коммунальной собственности мэрии Одессы проводятся обыски.

Об этом сообщает местное издание Думская.

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Известно, что обыски проводит полиция и сотрудники прокуратуры на третьем этаже офиса муниципального департамента коммунальной собственности на улице Артиллерийской.

Пока что неизвестной остается причина обысков. Сообщается о задержании.

Ранее мы информировали о том, что в Николаевском городском совете 24 мая правоохранители провели обыски. Сотрудники полиции обыскивали департамент энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий в рамках уголовного производства.Полиция искала схему теплоснабжения города, которая, по информации департамента, была утверждена в Минрегионстрое и передана следователям. В горсовете назвали обыск “политическим заказом“.

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