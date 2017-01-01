В мэрии Одессы проводят обыски – СМИ
В департаменте коммунальной собственности мэрии Одессы проводятся обыски.
Об этом сообщает местное издание Думская.
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Известно, что обыски проводит полиция и сотрудники прокуратуры на третьем этаже офиса муниципального департамента коммунальной собственности на улице Артиллерийской.
Пока что неизвестной остается причина обысков. Сообщается о задержании.
Ранее мы информировали о том, что в Николаевском городском совете 24 мая правоохранители провели обыски. Сотрудники полиции обыскивали департамент энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий в рамках уголовного производства.Полиция искала схему теплоснабжения города, которая, по информации департамента, была утверждена в Минрегионстрое и передана следователям. В горсовете назвали обыск “политическим заказом“.
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Также сообщалось, что сотрудники департамента экономической и информационной безопасности Укрзализныци в результате проверки беспересадочных вагонов Киев-Вроцлав поезда № 749 обнаружили 6860 пачек сигарет.