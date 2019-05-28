"Из грязи в князи": бывший охранник Порошенко приобрел роскошный дворец

Известно, что бывший охранник разносил сумки с деньгами от президента нужным людям на “необходимые“ действия.

Бывший главынй охранник Петра Порошенко Юрий Федоров приобрел себе роскошный особняк.

Об этом рассказали журналисты программы “Гроши“.

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В конце президентства Порошенко охранник получил звание генерала и высокую должность в разведке. Известно, что, кроме функций охранника, Федоров выполнял темные поручения экс-президента.

Например, беглый депутат Онищенко указывал, что Федоров разносил сумки с деньгами от президента нужным людям на “необходимые“ действия.

В декларации Федорова указана небольшая квартира в столице Украины. Жена его имеет 80 тысяч долларов на счету в банке. А вот теща Федорова является владелицей роскошного дворца в Боярке под Киевом и это при том, что женщина нигде не работает.

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Приблизительная стоимость особняка примерно 250-300 тысяч долларов. Теща рассказала, что дом записан на нее, однако собственниками являются ее дети. Женщина утверждает, что на строительство дома собирали деньги всей семьей честным трудом.



Ранее сообщалось, что НАПК выявило в 77 декларациях нардепов недостоверные сведения на 8,5 млрд гривен.