Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Из грязи в князи": бывший охранник Порошенко приобрел роскошный дворец

Комментариев: 4
Известно, что бывший охранник разносил сумки с деньгами от президента нужным людям на “необходимые“ действия.
Охранник Порошенко купил себе дом за 250 тыс. долларов
Охранник Порошенко купил себе дом за 250 тыс. долларов
facebook.com/petroporoshenko facebook.com/O.Liashko

Бывший главынй охранник Петра Порошенко Юрий Федоров приобрел себе роскошный особняк.

Об этом рассказали журналисты программы “Гроши“.

Читай также: Скрыл более 10 млн грн: Омеляну огласили обвинительный акт

В конце президентства Порошенко охранник получил звание генерала и высокую должность в разведке. Известно, что, кроме функций охранника, Федоров выполнял темные поручения экс-президента.

Например, беглый депутат Онищенко указывал, что Федоров разносил сумки с деньгами от президента нужным людям на “необходимые“ действия.

В декларации Федорова указана небольшая квартира в столице Украины. Жена его имеет 80 тысяч долларов на счету в банке. А вот теща Федорова является владелицей роскошного дворца в Боярке под Киевом и это при том, что женщина нигде не работает.

Читай также: Рабинович: То, что Супрун сделала с медициной, нужно разбирать в уголовных делах

Приблизительная стоимость особняка примерно 250-300 тысяч долларов. Теща рассказала, что дом записан на нее, однако собственниками являются ее дети. Женщина утверждает, что на строительство дома собирали деньги всей семьей честным трудом.

Ранее сообщалось, что НАПК выявило в 77 декларациях нардепов недостоверные сведения на 8,5 млрд гривен.

Поделись:
Теги: декларации, Порошенко, президент, охранник, особняк, дом, жена, теща
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
Ruspidor    28.05.2019, 16:15
Оценка:  -1
Ruspidor
На кол ублюдка перхомордаго и его шавок!
Peyot    28.05.2019, 15:53
Оценка:  +1
Peyot
Петя уже в прошлом, им теперь будут заниматсья компетентные органы. А я бы вот поговррил про росконыше пентхаусы Зеголобородька в Крыму и европе и про его торговлю на крови с агрессором!!! Новоизбраный торгует с рф даже не срывая!!!!
Ruspidor    28.05.2019, 16:15
Оценка:  -1
Ruspidor
Им будут заниматься наши вилы да ножи!
nfhvyt    28.05.2019, 15:32
Оценка:  -1
nfhvyt
Ну да, это ж только обнищание людей и экономический кризис можно списать на войну.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь