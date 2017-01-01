Под Черниговом убийца сбежал из зала суда во время заседания

Мужчина в ходе конфликта застрелил знакомого из ружья.

Читай также: В Харьковской области 16-летний сын заместителя мэра Змиева застрелился - СМИ

Осужденный за убийство злоумышленник скрылся из зала, пока судьи находились в совещательной комнате и скрывался от следствия.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черниговской области.

В октябре 2015 мужчина на почве неприязненных отношений и внезапно возникшего конфликта застрелил знакомого из ружья. В результате огнестрельного ранения головы тот скончался на месте происшествия. Впоследствии обвиняемый сбросил тело погибшего с моста в русло реки Удай.

Приговор коллегии судей приговорил мужчину за умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 УК Украины) и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы. Виновник с такой позицией прокурора и суда не согласился и подал апелляционную жалобу, рассмотрение которой состоялось в Киевском апелляционном суде.

Читай также: Бунт в Одесской колонии начался по указанию "воров в законе"

Во время пребывания коллегии судей в совещательной комнате, злоумышленник скрылся из зала. Почти 2 месяца мужчина скрывался от компетентных органов, Однако 25 мая его задержали. Сейчас он находится в Черниговском СИЗО, где ожидает исполнения приговора и этапирования в места несвободы.

Как сообщалось 15 мая, в Глевахе задержан вице-чемпион мира по сумо, убивший в Киеве байкера.