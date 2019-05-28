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Петиция об отставке Зеленского направлена на рассмотр

Комментариев: 2
Сбор голосов завершен. Удалось собрать более 60 тысяч подписей.
Петиция об отставке Зеленского отправлена на рассмотр
Петиция об отставке Зеленского отправлена на рассмотр
president.gov.ua

Сбор подписей за петицию об отставке президента Владимира Зеленского завершен. Всего за несколько дней удалось собрать более 60 тысяч подписей, хотя для рассмотра нужно было всего 25 тысяч.

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Сегодня на сайте Администрации президента сообщили, что документ отправлен на рассмотр.

Автор скандальной петиции Максим Безрук заявил, что на самом деле президент не имеет поддержку 73% избирателей. Голосование было скорее протестом против предыдущей власти.

Если действующий президент Украины Владимир Зеленский в срок 6 месяцев не выполнит своих предвыборных обещаний (снятие неприкосновенности депутатов, судей, министров, президента; пересмотр цены на коммунальные услуги; суд над всеми, кто грабил и уничтожал украинское государство; достойные зарплата, пенсия и соцвыплаты и т.д.), тогда Владимир Зеленский должен подать в отставку, - сказано в тексте петиции.

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Напомним, Зеленского обязали рассмотреть петицию об отмене петиции об отставке Зеленского. Таким образом украинцы поддержали нового президента Украины.

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Теги: петиция, Зеленский, президент, АП
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Комментариев (3)
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Ruspidor    28.05.2019, 16:24
Оценка:  0
Ruspidor
Молодцы, теперь жoпу ей подотрите, и можете расходиться...
Peyot    28.05.2019, 15:50
Оценка:  +2
Peyot
Вобще то там написано что он должен немедленно уйти а не через 6 месяцев! И не за невыполнение обещаний а за нарушение закона и обман избирателей! А счетчик отключили потому что за положенные 90дней быдет миллион подписей)))))))))
Ruspidor    28.05.2019, 16:25
Оценка:  0
Ruspidor
Да что там, какой миллион, там целый миллиард будет! Потрохоботы размножатся и захватят планету!
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