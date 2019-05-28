Петиция об отставке Зеленского направлена на рассмотр

Сбор голосов завершен. Удалось собрать более 60 тысяч подписей.

Сбор подписей за петицию об отставке президента Владимира Зеленского завершен. Всего за несколько дней удалось собрать более 60 тысяч подписей, хотя для рассмотра нужно было всего 25 тысяч.

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Сегодня на сайте Администрации президента сообщили, что документ отправлен на рассмотр.

Автор скандальной петиции Максим Безрук заявил, что на самом деле президент не имеет поддержку 73% избирателей. Голосование было скорее протестом против предыдущей власти.

Если действующий президент Украины Владимир Зеленский в срок 6 месяцев не выполнит своих предвыборных обещаний (снятие неприкосновенности депутатов, судей, министров, президента; пересмотр цены на коммунальные услуги; суд над всеми, кто грабил и уничтожал украинское государство; достойные зарплата, пенсия и соцвыплаты и т.д.), тогда Владимир Зеленский должен подать в отставку, - сказано в тексте петиции.

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Напомним, Зеленского обязали рассмотреть петицию об отмене петиции об отставке Зеленского. Таким образом украинцы поддержали нового президента Украины.