Садовой просит Зеленского вернуть украинское гражданство Саакашвили

Садовой отметил, что Саакашвили когда-то приехал по приглашению украинской власти, а когда пошел против Порошенко, его выгнали из страны.

Лидер партии “Самопомич“ Андрей Садовой обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой восстановить украинское гражданство Михаилу Саакашвили.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Читай также: Возвращение Саакашвили: известна дата

Садовой отметил, что личность Саакашвили вызывает неоднозначные эмоции, однако он является товарищем мэра Львова. Садовой также указал, что экс-губернатор Одесской области приехал в Украину в трудное время.

Не напрашивался, а приехал по приглашению украинской власти, - подчеркнул мэр Львова.

Читай также: МИД пытается вернуть бабушке 10 детей задержанной в Гурзии украинки

Садовой добавил, что Саакашвили лишили гражданства из-за того, что он посмел пойти против Порошенко.

Призываю Владимира Зеленского отменить указ и восстановить Михо в правах, - написал лидер “Самопомичи“.

Ранее мы писали о том, что адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Руслан Чернолуцкий подал в Администрацию президента Владимира Зеленского письмо политика с просьбой вернуть ему гражданство Украины. В письме Саакашвили подчеркнул, что ему не нужны "никакие должности и преференции". Он также указал, что если у Зеленского есть какие-либо сомнения о целесообразности возвращать ему гражданство Украины, президент может разрешить въезд в страну, и тогда политик сам защитит свои права в суде.