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Садовой просит Зеленского вернуть украинское гражданство Саакашвили

Комментариев: 1
Садовой отметил, что Саакашвили когда-то приехал по приглашению украинской власти, а когда пошел против Порошенко, его выгнали из страны.
Садовой хочет, чтобы Саакашвили вернули гражданство
Садовой хочет, чтобы Саакашвили вернули гражданство
facebook.com/andriy.sadovyi

Лидер партии “Самопомич“ Андрей Садовой обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой восстановить украинское гражданство Михаилу Саакашвили.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Садовой отметил, что личность Саакашвили вызывает неоднозначные эмоции, однако он является товарищем мэра Львова. Садовой также указал, что экс-губернатор Одесской области приехал в Украину в трудное время.

Не напрашивался, а приехал по приглашению украинской власти, - подчеркнул мэр Львова.

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Садовой добавил, что Саакашвили лишили гражданства из-за того, что он посмел пойти против Порошенко. 

Призываю Владимира Зеленского отменить указ и восстановить Михо в правах, - написал лидер “Самопомичи“.

Ранее мы писали о том, что адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Руслан Чернолуцкий подал в Администрацию президента Владимира Зеленского письмо политика с просьбой вернуть ему гражданство Украины. В письме Саакашвили подчеркнул, что ему не нужны "никакие должности и преференции". Он также указал, что если у Зеленского есть какие-либо сомнения о целесообразности возвращать ему гражданство Украины, президент может разрешить въезд в страну, и тогда политик сам защитит свои права в суде.

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Теги: Саакашвили, Садовой, Украина, гражданство, Зеленский, президент
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Комментариев (1)
Peyot    28.05.2019, 15:58
Оценка:  +2
Peyot
Да пусть михня едет к себе на родину раз он такой офигительный и честный политик уверен народ его поддержит и снова изберет! А если нет и он все таки вор и корупционер то пусть там и сидим нам он тоже не нужен!
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