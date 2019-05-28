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Ляшко заверил, что не будет брать денег у Порошенко

Комментариев: 2
Политик опроверг информацию СМИ о том, что его может профинансировать пятый президент.
Ляшко возмущен статьей о спонсоре Порошенко
Ляшко возмущен статьей о спонсоре Порошенко
УНИАН

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Лидер РПЛ Олег Ляшко опровергает информацию о том, что его может начать финансировать Петр Порошенко. Об этом он написал в Facebook.

“Сепарський сайт “Срана“, известный своей откровенной ложью, разгоняет очередной фейк, что нас якобы финансирует Порошенко“, - написал он. 

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“Это ответ пророссийских сил на мою жесткое противодействие реваншу Кремля в Украине“, - заверил политик.

“На самом деле именно Порошенко своей патологической жадностью и коррупцией создал условия для возможного реванша“, - уверяет Ляшко.

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“Призываю нормальных украинских журналистов во время избирательной кампании не распространять фейки и кремлевскую дезинформацию и придерживаться европейских стандартов журналистики“, - добавил он.

Напомним, ранее сайт “Страна“ действительно написал о том, что Петр Порошенко может стать спонсором Олега Ляшко.

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Теги: Ляшко, Порошенко, финансирование, СМИ, партии, выборы
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Комментариев (2)
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Ruspidor    28.05.2019, 16:22
Оценка:  -1
Ruspidor
Шта? Больше не будет? Уже все взял?
Peyot    28.05.2019, 16:19
Оценка:  +1
Peyot
Клоун устраняет главного конкурента очерняя его имя связями с порохом)))))
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