Ляшко заверил, что не будет брать денег у Порошенко

Политик опроверг информацию СМИ о том, что его может профинансировать пятый президент.

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Лидер РПЛ Олег Ляшко опровергает информацию о том, что его может начать финансировать Петр Порошенко. Об этом он написал в Facebook.

“Сепарський сайт “Срана“, известный своей откровенной ложью, разгоняет очередной фейк, что нас якобы финансирует Порошенко“, - написал он.

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“Это ответ пророссийских сил на мою жесткое противодействие реваншу Кремля в Украине“, - заверил политик.

“На самом деле именно Порошенко своей патологической жадностью и коррупцией создал условия для возможного реванша“, - уверяет Ляшко.

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“Призываю нормальных украинских журналистов во время избирательной кампании не распространять фейки и кремлевскую дезинформацию и придерживаться европейских стандартов журналистики“, - добавил он.

Напомним, ранее сайт “Страна“ действительно написал о том, что Петр Порошенко может стать спонсором Олега Ляшко.