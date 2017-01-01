В Киеве не смогли начать суд над Жириновским, судьи взяли самоотвод

Сегодня должно было состояться первое заседание по делу Жириновского и еще двух депутатов Госдумы от ЛДПР.

В Шевченковском райсуде Киева 28 мая на заседании по делу лидера “Либерально-демократической партии России“ Владимира Жириновского коллегия судей взяла самоотвод.

Об этом сообщает Радио Свобода.

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На 28 мая было назначено первое, подготовительное заседание по делу Жириновского и еще двух депутатов Госдумы от ЛДПР Алексея Диденко и Михаила Дегтярева, которых Генпрокуратура Украины подозревает в финансировании терроризма.

Стороны должны были определить, когда произойдет оглашение обвинительного акта. В суд явились прокурор и адвокаты Диденко и Дегтярева, защитник Жириновского не пришел.

В начале заседания председательствующий судья Андрей Трубников сказал, что судейская коллегия заявляет о самоотводе. Он обосновал это тем, что ранее член коллегии Татьяна Левицкая уже участвовала в этом уголовном производстве в качестве следственной судьи, и сам Трубников тоже был следственным судьей по делу, которое было выделено из этого производства. Поскольку Уголовно-процессуальный кодекс запрещает следственным судьям осуществлять судопроизводство при рассмотрении дела по существу, коллегия объявила самоотвод.

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Прокурор и адвокаты не возражали против этого решения. Согласно постановлению, дело будет направлено на автоматическое перераспределение другим судьям Шевченковского районного суда. Если там не наберется три члена коллегии, дело Жириновского направят в Киевский апелляционный суд.

Напомним, в 2016 году Генпрокуратура Украины открыла уголовное производство по статье 285-3 Уголовного кодекса (содействие террористической организации) против лидера “Либерально-демократической партии России“ Владимира Жириновского. Позже подозрения в этом деле объявили еще двум депутатам Госдумы от ЛДПР Михаилу Дегтяреву и Алексею Диденко. В сентябре 2018 производства переквалифицировали по другой статье УК 285-5 (финансирование терроризма). 25 октября дело было направлено в суд.

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По версии следствия, состав преступления политиков заключался в том, что с 2014 по 2017 годы они оказывали материальную помощь представителям группировок “ДНР“ и “ЛНР“. А именно ЛДПР неоднократно отправляла боевикам на Донбасс автомобили с гуманитарными грузами.

Сам Жириновский в ответ на действия ГПУ заявлял, что уголовные дела против него в Украине - это “попытки политического преследования за то, что он называет вещи своими именами“.