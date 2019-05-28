Зеленский обсудил с новым президентом Литвы дальнейшее сотрудничество

Президент Украины и его литовский коллега договорились поддерживать личный диалог и обсудили возможные дальнейшие двусторонние контакты.

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался по телефону с новоизбранным президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой и поздравил его с победой на выборах.

Об этом сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

Читай также: Зеленского просят инициировать отставку Луценко

Зеленский пожелал Гитанасу Науседе успехов в развитии Литвы и поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за помощь в укреплении обороноспособности страны.

Гарант указал, что Литва играет важную роль в поддержке курса европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Более того, во время разговора лидеры двух государств утвердили “обоюдный настрой на укрепление стратегического партнерства Украины и Литвы и углубления двустороннего сотрудничества во всех сферах взаимной заинтересованности“.

Читай также: На Климкина подали иск в суд

Зеленский и Науседе договорили о поддержке личного диалога.

Ранее сообщалось, что петиция об отставке Зеленского направлена на рассмотр.