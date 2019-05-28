Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский обсудил с новым президентом Литвы дальнейшее сотрудничество

Комментариев: 2
Президент Украины и его литовский коллега договорились поддерживать личный диалог и обсудили возможные дальнейшие двусторонние контакты.
Главы стран провели телефонный разговор
Главы стран провели телефонный разговор
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался по телефону с новоизбранным президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой и поздравил его с победой на выборах.

Об этом сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

Читай также: Зеленского просят инициировать отставку Луценко

Зеленский пожелал Гитанасу Науседе успехов в развитии Литвы и поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за помощь в укреплении обороноспособности страны.

Гарант указал, что Литва играет важную роль в поддержке курса европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Более того, во время разговора лидеры двух государств утвердили “обоюдный настрой на укрепление стратегического партнерства Украины и Литвы и углубления двустороннего сотрудничества во всех сферах взаимной заинтересованности“. 

Читай также: На Климкина подали иск в суд

Зеленский и Науседе договорили о поддержке личного диалога. 

Ранее сообщалось, что петиция об отставке Зеленского направлена на рассмотр.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Выборы, Литва, Владимир Зеленский, выборы президента
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Letohradek    28.05.2019, 17:01
Оценка:  -3
Letohradek
Чушь какая-то ... Что этот охрипший крысеныш смыслит в политике и экономике, что бы быть на равных с профессионалами?
П    28.05.2019, 17:53
Оценка:  0
П
Твои "профессионалы" довели страну до бедности. Да, воровать государственные средства, они - профессионалы!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь