Зеленский обсудил с новым президентом Литвы дальнейшее сотрудничество
Президент Украины Владимир Зеленский пообщался по телефону с новоизбранным президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой и поздравил его с победой на выборах.
Об этом сообщает пресс-служба главы Украинского государства.
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Зеленский пожелал Гитанасу Науседе успехов в развитии Литвы и поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за помощь в укреплении обороноспособности страны.
Более того, во время разговора лидеры двух государств утвердили “обоюдный настрой на укрепление стратегического партнерства Украины и Литвы и углубления двустороннего сотрудничества во всех сферах взаимной заинтересованности“.
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Зеленский и Науседе договорили о поддержке личного диалога.
Ранее сообщалось, что петиция об отставке Зеленского направлена на рассмотр.