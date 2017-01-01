От Тимошенко ушел один из главных соратников

Андрей Сенченко объявил о выходе из партии "Батькивщина".

Читай также: Потери ВСУ в Иловайске могут достигать тысячи бойцов - Сенченко

Один из главных соратников Юлии Тимошенко Андрей Сенченко заявил о выходе из Всеукраинского объединения “Батьківщина“. Об этом сообщают Українські Новини.

В штабе Тимошенко Сенченко считался специалистом по оборонной тематике и стратегом по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма и Донбасса.

Читай также: Сенченко: Есть предпосылки вернуть Крым и Донбасс в 2017 году

Его позиционировали как кандидатуру на должность министра обороны, пишет издание. С марта по август 2014 года он такэе являлся временно исполняющим обязанности заместителя главы Администрации президента.

Политик объяснил свое решение разногласиями в оценке опасностей, которые возникли перед страной после выборов президент.

Читай также: Сенченко: Путина не устроит никакое перемирие, кроме капитуляции Украины

Сенченко сообщил, что планирует сосредоточиться на формировании нового политического движения.

Напомним, в 2016 году Андрей Сенченко заявлял, что на возвращение Крыма может уйти год-полтора.