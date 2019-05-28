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Под Запорожьем загорелась электричка с людьми внутри

Комментариев: 2
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.
По предварительным данным, пострадавших нет
По предварительным данным, пострадавших нет
ria-m.tv

Под Запорожьем загорелась электричка с людьми сообщением Сиваш-Запорожье.

Об этом сообщает местное издание РиаМелитополь.

В электричке были несколько сотен человек. Пассажиров высадили у станции Пришиб.

Из электрички повалил густой черный дым
Из электрички повалил густой черный дым
ria-m.tv

Пассажиров эвакуировали из горящего поезда
Пассажиров эвакуировали из горящего поезда
ria-m.tv

В ГСЧС Запорожской области сообщили детали происшествия.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что в четвертом вагоне электропоезда произошло короткое замыкание электропроводки без последующего горения. В результате происшествия никто не пострадал. Пассажиры покинули вагоны самостоятельно. По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование - говорится в сообщении

Причиной возгорания стало короткое замыкание
Причиной возгорания стало короткое замыкание
zp.dsns.gov.ua

Никто не пострадал
Никто не пострадал
zp.dsns.gov.ua

Ранее сообщалось о том, что в Славянске загорелась электричка. Провод контактной сети с напряжением 3500 вольт попал на крышу вагона электрички. В результате чего произошел пожар.

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Теги: Запорожье, загорелась электричка, сиваш запорожье
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Комментариев (2)
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Коляка    28.05.2019, 16:40
Оценка:  -1
Коляка
ну да поездам то лет по 60 поди
Woodbrother    28.05.2019, 16:54
Оценка:  0
Woodbrother
Нет, не 60. Клоны ЭР9 выпускаются в Украине до сих пор.
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