Под Запорожьем загорелась электричка с людьми внутри

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.

Под Запорожьем загорелась электричка с людьми сообщением Сиваш-Запорожье.

Об этом сообщает местное издание РиаМелитополь.

В электричке были несколько сотен человек. Пассажиров высадили у станции Пришиб.

Из электрички повалил густой черный дым ria-m.tv

Пассажиров эвакуировали из горящего поезда ria-m.tv

В ГСЧС Запорожской области сообщили детали происшествия.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что в четвертом вагоне электропоезда произошло короткое замыкание электропроводки без последующего горения. В результате происшествия никто не пострадал. Пассажиры покинули вагоны самостоятельно. По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование - говорится в сообщении

Причиной возгорания стало короткое замыкание zp.dsns.gov.ua

Никто не пострадал zp.dsns.gov.ua

Ранее сообщалось о том, что в Славянске загорелась электричка. Провод контактной сети с напряжением 3500 вольт попал на крышу вагона электрички. В результате чего произошел пожар.