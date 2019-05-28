Под Запорожьем загорелась электричка с людьми внутри
Под Запорожьем загорелась электричка с людьми сообщением Сиваш-Запорожье.
Об этом сообщает местное издание РиаМелитополь.
В электричке были несколько сотен человек. Пассажиров высадили у станции Пришиб.
В ГСЧС Запорожской области сообщили детали происшествия.
Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что в четвертом вагоне электропоезда произошло короткое замыкание электропроводки без последующего горения. В результате происшествия никто не пострадал. Пассажиры покинули вагоны самостоятельно. По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование - говорится в сообщении
Ранее сообщалось о том, что в Славянске загорелась электричка. Провод контактной сети с напряжением 3500 вольт попал на крышу вагона электрички. В результате чего произошел пожар.
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