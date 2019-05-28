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За три года построили 6800 дорог - Кабмин

Комментариев: 2
В этом году на дорожные работы предусмотрено рекордные 55 миллиардов гривен. Инвесторов планируют привлекать концессиями.
В Украине обещают концессионные дороги, но никак не начнут их строить
В Украине обещают концессионные дороги, но никак не начнут их строить
facebook.com/Ukravtodor
За три года в Украине построено 6800 км дорог государственного и местного значения. Об этом на VIII Международной конференции Ukrcemfor 2019 заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, сообщает пресс-служба Минэкономики во вторник, 28 мая.

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Также он напомнил, что в этом году на дорожные работы заложили рекордные 55 миллиардов гривен.

 
Кубив отметил, что для успешного развития строительства и дорожной промышленности правительство создает прозрачную и справедливую конкуренцию на рынке, чтобы стимулировать инновации и обеспечить модернизацию производственных мощностей.

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“Проведенный энергоаудит 65 промышленных предприятий, по результатам которого для 20 из них будут разработаны технико-экономические обоснования для внедрения соответствующих инноваций и энергомодернизации. При поддержке международных коллег мы начали создание Гарантийного фонда для предоставления краткосрочных револьверных кредитов украинским предприятиям на мероприятия по энергоэффективности, энергоменеджмента и оптимизации систем потребления энергии “, - отметил Кубов.
 
Он также напомнил, что для привлечения инвесторов в Украине приняли законодательство о концессиях.
 
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Теги: Минэкономики, дороги, строительство, концессия, Ремонт дорог, Степан Кубив
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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bertal    28.05.2019, 19:16
Оценка:  +2
bertal
смешно, поєтому украинцы перекрывают дороги?
kapablankas    28.05.2019, 18:55
Оценка:  +2
kapablankas
Кубив свихнулся вкрай
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