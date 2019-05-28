За три года построили 6800 дорог - Кабмин

В этом году на дорожные работы предусмотрено рекордные 55 миллиардов гривен. Инвесторов планируют привлекать концессиями.

В Украине обещают концессионные дороги, но никак не начнут их строить facebook.com/Ukravtodor

За три года в Украине построено 6800 км дорог государственного и местного значения. Об этом на VIII Международной конференции Ukrcemfor 2019 заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, сообщает пресс-служба Минэкономики во вторник, 28 мая. Читай также: Зеленский пообещал автомобилистам “зеркальные дороги“ через 5 лет Также он напомнил, что в этом году на дорожные работы заложили рекордные 55 миллиардов гривен.

Кубив отметил, что для успешного развития строительства и дорожной промышленности правительство создает прозрачную и справедливую конкуренцию на рынке, чтобы стимулировать инновации и обеспечить модернизацию производственных мощностей. Читай также: Укравтодор назвал самые опасные места в Киевской области

“Проведенный энергоаудит 65 промышленных предприятий, по результатам которого для 20 из них будут разработаны технико-экономические обоснования для внедрения соответствующих инноваций и энергомодернизации. При поддержке международных коллег мы начали создание Гарантийного фонда для предоставления краткосрочных револьверных кредитов украинским предприятиям на мероприятия по энергоэффективности, энергоменеджмента и оптимизации систем потребления энергии “, - отметил Кубов.

Он также напомнил, что для привлечения инвесторов в Украине приняли законодательство о концессиях.