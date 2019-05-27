Дети засняли, как школьника убило током на крыше вагона под Запорожьем
Трагический инцидент, который произошел еще 5 мая, попал на камеру.
В Запорожской области на перегоне Плавни-Грузовые выпускник 9 класса погиб на крыше грузового вагона. Трагический инцидент, который произошел еще 5 мая, попал на камеру.
Читай также: На Харьковщине юноша погиб на крыше товарняка
Так, дети гуляли около грузовых поездов, один из мальчиков залез на крышу поезда и в этот момент его ударило током. В результате произошедшего он скончался на месте.
Внимание! Видео 18+
Как сообщалось 30 апреля, в Житомирской области поезд сбил 15-летнего велосипедиста.