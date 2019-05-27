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Дети засняли, как школьника убило током на крыше вагона под Запорожьем

Комментариев: 1
Трагический инцидент, который произошел еще 5 мая, попал на камеру.
Под Запорожьем на ж/д узле трагически погиб мальчик
Под Запорожьем на ж/д узле трагически погиб мальчик
кадр из видео

В Запорожской области на перегоне Плавни-Грузовые выпускник 9 класса погиб на крыше грузового вагона. Трагический инцидент, который произошел еще 5 мая, попал на камеру.

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Так, дети гуляли около грузовых поездов, один из мальчиков залез на крышу поезда и в этот момент его ударило током. В результате произошедшего он скончался на месте.

Внимание! Видео 18+

 

Как сообщалось 30 апреля, в Житомирской области поезд сбил 15-летнего велосипедиста.

 

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Теги: смерть, железная дорога, школьник, Запорожская область, удар током
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Комментариев (1)
Alcoolique    28.05.2019, 17:18
Оценка:  0
Alcoolique
какой там минус по счету ?
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