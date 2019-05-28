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Зеленский начал раздавать гражданство и вернул его Саакашвили

Комментариев: 7
Согласно новому указу президента, бывший грузинский лидер снова может получить паспорт Украины.
Теперь Саакашвили может вернуться в Украину
Теперь Саакашвили может вернуться в Украину
УНИАН

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Президент Владимир Зеленский изменил указ пятого президента Петра Порошенко о лишении гражданства Михаила Саакашвили. В частности, указом №329/2019 экс-президент Грузии был исключен из списка лиц, чье гражданство прекращено.

Таким образом, Зеленский изменил указ Порошенко от 26 июля 2017 года (№ 196).

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Кроме того, этим же указом №329/2019 Зеленский выдал гражданство уроженцу Ирана Ахмаду Колариджани (Киев), уроженцу РФ Александру Костикову (Донецкая область), уроженцу Азербайджана Самед-заде Емину Иззату огли (Киев).

Также гражданство получили уроженец Киргизии Зиятдинбек Тойгонбаев (Киев) и уроженец Сирии Тамер Альтунси (Одесса).

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Напомним, ранее лидер “Самопомощи“ Андрей Садовый призвал Владимира Зеленского вернуть гражданство Михаилу Саакашвили.

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Теги: Саакашвили, гражданство, Зеленский, Украина, Грузия, указ
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Комментариев (7)
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Джо-кер    28.05.2019, 16:55
Оценка:  -2
Джо-кер
Теперь по Киеву будет бегать два клоуна. Цирк уехал-клоуны остались. Боливар (Украина) двоих не вынесет((((((.
Ruspidor    28.05.2019, 17:09
Оценка:  +1
Ruspidor
Куда же он уехал, педя вон по паркам шарится с массовкой, делает ыоточки всеНаВротной любви...
Woodbrother    28.05.2019, 16:52
Оценка:  -5
Woodbrother
Еще один глупый ход клоуна. Теперь этот грузинский обосранец продолжит глумиться над Украиной и над ее жителями. Надеюсь С14 сделает из него люлю-кебаб.
Ruspidor    28.05.2019, 17:10
Оценка:  0
Ruspidor
Из педеного мясца будет люля теперь! Михо возвращается, потроху пиздa!
Woodbrother    28.05.2019, 17:15
Оценка:  +1
Woodbrother
На каком йазыке вы сейчас пишете ?
Letohradek    28.05.2019, 17:18
Оценка:  -1
Letohradek
pidor, Мне очень любопытно, что ты будешь визжать, когда в Украине доллар будет стоить 100 и более гривен, при правлении твоего недалекого избранника
colavova    28.05.2019, 17:34
Оценка:  -2
colavova
михо умеет жевать...пизду
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