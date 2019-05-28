Зеленский начал раздавать гражданство и вернул его Саакашвили

Согласно новому указу президента, бывший грузинский лидер снова может получить паспорт Украины.

Теперь Саакашвили может вернуться в Украину УНИАН

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Президент Владимир Зеленский изменил указ пятого президента Петра Порошенко о лишении гражданства Михаила Саакашвили. В частности, указом №329/2019 экс-президент Грузии был исключен из списка лиц, чье гражданство прекращено.

Таким образом, Зеленский изменил указ Порошенко от 26 июля 2017 года (№ 196).

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Кроме того, этим же указом №329/2019 Зеленский выдал гражданство уроженцу Ирана Ахмаду Колариджани (Киев), уроженцу РФ Александру Костикову (Донецкая область), уроженцу Азербайджана Самед-заде Емину Иззату огли (Киев).

Также гражданство получили уроженец Киргизии Зиятдинбек Тойгонбаев (Киев) и уроженец Сирии Тамер Альтунси (Одесса).

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Напомним, ранее лидер “Самопомощи“ Андрей Садовый призвал Владимира Зеленского вернуть гражданство Михаилу Саакашвили.