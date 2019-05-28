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Зеленский назначил главу Совета национальной безопасности и обороны

Комментариев: 1
СНБО возглавил бывший министр финансов Данилюк. Также президент назначил себе советника и еще одного замглавы АП.
Данилюк стал главой Совбеза
Данилюк стал главой Совбеза
Пресс-служба Минфина

Президент Владимир Зеленский во вторник, 28 мая, назначил экс-министра финансов Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны. Об этом говорится в указе на сайте президента.

“Назначить Данилюка Александра Александровича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины“, - говорится в указе №327/2019.

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В команде Зеленского Данилюк отвечал за международную, финансовую, экономическую и банковской деятельность.

Отметим, еще двумя указам Зеленский назначил Алексея Гончарука заместителем главы своей Администрации, а Олега Устенка своим советником. 

Отметим, в АП о назначении Данилюка главой СНБО заявили еще 22 мая. 

Напомним, Александр Турчинов, занимавший пост главы СНБО с 2015 года, объявил об отставке 17 мая.

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Теги: СНБО, Администрация Президента, Александр Данилюк, советник президента, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Сливной_Бачок    28.05.2019, 17:24
Оценка:  -1
Сливной_Бачок
Этот тот чувак, что вприпрыжку выделил миллиард на пожарные машины друга Ляшка? У Бигуса есть расследование, можно припасть. Ценный кадр!
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