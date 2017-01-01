Гриневич призвала отказаться от воздушных шариков и начать сажать деревья

Министр призвала школы присоединиться к флешмобу #эковыпуск.

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Министр образования Лилия Гриневич призывает отказаться от воздушных шариков на выпускной и на других праздниках в школах. Об этом она написала в Facebook.

“Мы все любим хорошие традиции, которые сплачивают коллектив и дают возможность оставить в памяти хорошие воспоминания. Однако нужно иметь мужество и силу отказаться от привычек, которые разрушают мир вокруг нас“, - призвала министр.

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“Я сама об этом раньше не думала, но UAnimals привлекли мое внимание: каждый год в конце учебного года мы выпускаем в небо воздушные шарики, которые загрязняют наши водоемы, вредят животным и планете в целом“, - пояснила она.

Гриневич призвала присоединиться к флешмобу #эковипускной. “Его суть - отказаться от использования воздушных шариков во время праздников в школах, а также сделать пост и рассказать о пяти причинаї, почему другим выпускникам, директорам, учителям и учреждениям стоит это сделать“, - уточняет министр.

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Она также привела пять причин для такого отказа. В частности, воздушные шарики:

1. Могут преодолеть расстояние в тысячи километров, загрязняя отдаленные и нетронутые уголки страны;

2. Срок разложения шариков - от четырех лет, а капроновых лент - более 100 лет. Этого достаточно, чтобы навредить животным, которых очень привлекает яркая окраска шариков. В результате птицы часто запутываются в лентах и ​​не могут больше летать, а наземные животные глотают остатки шаров;

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3. Многие животные не способны отличить пищу от мусора, поэтому они могут случайно проглотить предметы, которые нанесут им вреда. Когда животное проглатывает воздушный шарик, он может блокировать ее кишечный тракт и привести к смерти;

4. Латексные шарики загрязняют реки и опасны в первую очередь для животных, а вот изделия из фольги могут привести к отключению электроэнергии и спровоцированных искрой пожаров;

5. Учитывая эти последствия, в некоторых регионах Великобритании, Австралии и США запуск шариков запрещен законодательством;

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“Давайте быть ответственными и будем создавать новые, еще более яркие традиции вместе. Ваш выпускной класс может посадить дерево с именной табличкой или установить скамейку в парке рядом со школой“, - призвала Гриневич.

Напомним, ранее сообщалось, что в США создали самого большого в мире кита из пластика.