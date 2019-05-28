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В Одессе после обысков задержали двух чиновников и директора зоопарка – СМИ

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Сегодня в одесской мэрии был проведен обыск, задержаны три человека.
Одной из задержанных стало плохо, ее увезла "скорая"
Одной из задержанных стало плохо, ее увезла "скорая"
dumskaya.net

После проведения обыска в одесской мэрии были задержаны два чиновника и директор зоопарка.

Об этом сообщает местное издание Думская.

Всех задержанных обвиняют во взяточничестве. В частности, их подозревают в вымогательстве 3 тысяч долларов за установку торговой точки на территории зоопарка.

Задержан также директор одесского зоопарка Игорь Беляков. Всем троим инкриминируют вымогательство и получение 3 тысяч долларов США за разрешение на установку в зверинце торговой точки – говорится в сообщении

В одесской мэрии был проведен обыск
В одесской мэрии был проведен обыск
dumskaya.net

Напомним, ранее СМИ сообщали об обысках в одесской мэрии. Тогда было известно, что обыски проводит полиция и сотрудники прокуратуры на третьем этаже офиса муниципального департамента коммунальной собственности на улице Артиллерийской.

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Теги: Одесса, обыски, задержанные
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Комментариев (1)
Кайдаш    28.05.2019, 17:32
Оценка:  0
Кайдаш
Я всегда знал, что льву не докладывают мяса...
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