В Одессе после обысков задержали двух чиновников и директора зоопарка – СМИ
Сегодня в одесской мэрии был проведен обыск, задержаны три человека.
После проведения обыска в одесской мэрии были задержаны два чиновника и директор зоопарка.
Об этом сообщает местное издание Думская.
Всех задержанных обвиняют во взяточничестве. В частности, их подозревают в вымогательстве 3 тысяч долларов за установку торговой точки на территории зоопарка.
Задержан также директор одесского зоопарка Игорь Беляков. Всем троим инкриминируют вымогательство и получение 3 тысяч долларов США за разрешение на установку в зверинце торговой точки – говорится в сообщении
Напомним, ранее СМИ сообщали об обысках в одесской мэрии. Тогда было известно, что обыски проводит полиция и сотрудники прокуратуры на третьем этаже офиса муниципального департамента коммунальной собственности на улице Артиллерийской.