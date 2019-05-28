В Одессе после обысков задержали двух чиновников и директора зоопарка – СМИ

Сегодня в одесской мэрии был проведен обыск, задержаны три человека.

Одной из задержанных стало плохо, ее увезла "скорая" dumskaya.net

После проведения обыска в одесской мэрии были задержаны два чиновника и директор зоопарка.

Об этом сообщает местное издание Думская.

Всех задержанных обвиняют во взяточничестве. В частности, их подозревают в вымогательстве 3 тысяч долларов за установку торговой точки на территории зоопарка.

Задержан также директор одесского зоопарка Игорь Беляков. Всем троим инкриминируют вымогательство и получение 3 тысяч долларов США за разрешение на установку в зверинце торговой точки – говорится в сообщении

В одесской мэрии был проведен обыск dumskaya.net

Напомним, ранее СМИ сообщали об обысках в одесской мэрии. Тогда было известно, что обыски проводит полиция и сотрудники прокуратуры на третьем этаже офиса муниципального департамента коммунальной собственности на улице Артиллерийской.