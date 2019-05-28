Луценко постит в Facebook материалы уголовных дел, и это ненормально! - Ланчинскас

Глава миссии ЕС публично раскритиковал генпрокурора.

Глава миссии ЕС озвучил претензию к генеральному прокурору Украины Юрию Луценко. Об этом Кястутис Ланчинскас рассказал в интервью Европейской правде.

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Кястутис Ланчинскас завершает миссию в Украине, поэтому напоследок позволил себе критику в адрес топ-чиновников. Представитель ЕС впервые публично выразил свои претензии к генпрокурору Луценко.

Вы загляните в Facebook генпрокурора, посмотрите, что он публикует! Там можно найти очень много материалов уголовных дел, которые по закону нельзя публиковать. И генпрокурор это должен знать, потому что он генпрокурор. Нормально ли, когда там появляются результаты судмедэкспертизы Кати Гандзюк? Это неприемлемо! Или, пусть это и давняя история, когда были обнародованы имена детективов НАБУ под прикрытием, - заявил Ланчинскас.

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По его словам, это и есть главная претензия к Луценко с его стороны.

Напомним, Луценко намерен вернуться в политику. Генпрокурор не покинет свой пост до выборов в Верховную Раду и формирования нового парламента.