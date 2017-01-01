Президент Зеленский дал гражданство Украины еще 5 иностранцам

Среди них оказались уроженцы Ирана, РФ, Азербайджана, Киргизии и Ливии.

Гражданство Украины получили еще пять иностранцев president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №329/2019 от 28 мая в соответствии с которым еще пять иностранцев получили гражданство Украины.

В Указе сказано – “принятие этих людей в гражданство Украины представляет государственный интерес для Украины“.

Гражданство Украины получили:

Ахмади Колариджани Аболфазла, 1983 года рождения, уроженца Исламской Республики Иран, проживающего в городе Киеве; Костикова Александра Сергеевича, 1997 года рождения, уроженца Российской Федерации, проживающего в Донецкой области; Самед-Заде Эмина Иззата оглы, 1990 года рождения, уроженца Азербайджанской Республики, проживающего в городе Киеве; Тойгонбаева Зиятдинбека Курманбековича, 1974 года рождения, уроженца Кыргызской Республики, проживающего в Киеве. Альтунси Тамера Мохаммеда Маджеда, 1972 года рождения, уроженца Сирийской Арабской Республики, проживающего в Одессе.

Ранее сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский вернул гражданство экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили. В частности, указом №329/2019 экс-президент Грузии был исключен из списка лиц, чье гражданство прекращено.

Немного позже Саакашвили отреагировал на возвращение гражданства такими словами: “Спасибо президенту Зеленскому! Слава Украине! “