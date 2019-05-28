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Саакашвили расхвалил Зе и заверил, что уже завтра будет в Киеве

Комментариев: 1
Экс-президент заверил, что у него нет политических амбиций, и пожелал удачи новому президенту.
Саакашвили приземлится в Киеве уже в среду
Саакашвили приземлится в Киеве уже в среду
Скриншот видео

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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что уже завтра возвращается в Украину. Об этом он сказал в эфире телеканала "Наш", трансляция же размещена на его странице в Facebook.

Политик обещает быть в Киеве около 17:00. Саакашвили поблагодарил президента Владимира Зеленского за возвращение ему гражданства Украины. Он подчеркнул, что Украина - его второй дом, ведь он учился в Киеве, и в данный момент у политика нет политичесикх амбиций.

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При этом Саакашвили выразил надежду, что новая команда президента возьмется за реформы и пожелал им удачи. Экс-президент Грузии также назвал Зеленского "молодым и талантливым президентом" и заверил, что болеет за его успех.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский вернул гражданство Михаилу Саакашвили.

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Теги: Саакашвили, гражданство, Зеленский, Украина, Киев
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Комментариев (1)
Woodbrother    28.05.2019, 17:58
Оценка:  -1
Woodbrother
саакашвили в Грузии заочно осужден за коррупцию. Аффигенный антикоррупционер сидящий под статьей.
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