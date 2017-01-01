Дело об элитном отдыхе Сытника передают в суд

Государственное бюро расследований уже в ближайшее время передаст дело об отдыхе руководителя НАБУ Артема Сытника на базе в Ровенской области за счет других лиц в суд. Максимальный срок по этой статье - 5 лет (ст. 366-1, декларирование недостоверной информации).

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Обозреватель.

ГБР готовится в ближайшее время передать дело Артема Сытника в суд. Об этом сообщают собственные источники издания в правоохранительных органах. Руководитель НАБУ может сесть на 5 лет за незадекларированный элитный отдых, который оплачивали третьи лица.

Согласно обнародованному ранее протоколу допроса свидетеля отдыха главы НАБУ Артема Сытника на базе в Ровенской области Николая Надейка, за период с 2017 по 2019 годы Сытник отдыхал в угодье в Ровенской 5 раз. За каждый такой отдых был якобы заплачено в среднем около 100 000 гривен. Платил за Сытника Надейко который выдавал деньги не только на проживание в отеле, но и на еду и дорогие развлечения. Посредником между Сытником и Надейко выступал дядя последнего, Николай Клевака. Деликатесы и элитные напитки якобы поставлялись в обход официальной кухни, чтобы не осталось соответствующих чеков. Кроме того, якобы в последний отдых гости разбили два квадроциклы стоимостью 8500 долларов каждый, за которые также платил не Сытник, а спонсоры его отдыха.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко также подтвердил эту информацию в комментариях СМИ: “Следователи Держбюро расследований установили, что за свой отдых и отдых семьи своих друзей, по письменным заявлениям работников этого хозяйства, господин Сытник забыл заплатить немалую сумму наличными. Поэтому сегодня его допросят также по этому поводу “, - заявил Луценко.

Напомним, что адвокат Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что директор НАБУ Артем Сытник в ходе президентских выборов в США является “врагом Америки“, и “оппонировал Трампу и работал на компанию Клинтон“. В Украине уже ведется расследование ГПУ относительно возможного вмешательства Артема Сытника в выборы в США.