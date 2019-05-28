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Львовский облсовет требует, чтоб Зеленский разговаривал на украинском

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Львовские депутаты выдвинули требования к президенту.
Зеленского просят говорить на украинском
Зеленского просят говорить на украинском
president.gov.ua

28 мая депутаты Львовского областного совета единогласно утвердили коллективное обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому касательно игнорирования украинского языка с его стороны. Об этом передает Радио Свобода.

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Депутаты обратили внимание Зеленского на то, что, используя русский язык в публичных выступлениях и комментариях для журналистов, президент нарушает закон Украины и право каждого гражданина на понимание информации.

Мы, депутаты Львовского областного совета, считаем, что президент воюющего государства обязан полностью исключить русский язык из собственного употребления в публичных сферах общественной жизни, как официальный язык России - государства-агрессора, - сообщается в обращении.

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Напомним, Зеленский назначил главу Совета национальной безопасности и обороны. СНБО возглавил бывший министр финансов Данилюк. Также президент назначил себе советника и еще одного замглавы АП.

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Теги: Зеленский, Львовский облсовет, депутаты, обращение, русский язык
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Комментариев (1)
Джо-кер    28.05.2019, 18:02
Оценка:  0
Джо-кер
Він мову не асіліт, буде, як Микола Янович Азаров розмовляти білоруською-бурятською.
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