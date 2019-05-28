Зеленский планирует назначить в Луганскую ОГА чиновников времен Януковича — СМИ

Президент Владимир Зеленский готовится назначить руководителями Луганской облгосадминистрации экс-регионалов и силовиков из окружения Януковича.

Об этом сообщило издание Politeka со ссылкой на инсайдерские источники, пишет Апостроф.

Так, губернатором Луганской области может стать Максим Говоруха, который в период с 2005 по 2010 год работал прокурором Лисичанска. После этого он стал первым заместителем прокурора Луганской области, а с 2013 года — прокурором Черниговской области. После Майдана был люстрирован и начал адвокатскую деятельность. В СМИ Говоруха известен как человек прокурора Николая Бескишкого из криминального окружения регионала Александра Ефремова. После того, как Бескишкий был назначен прокурором Киева, генпрокурор Пшонка своим указом перевел Говоруху на пост прокурора Черниговской области.

Первым заместителем ОГА может стать Григор Адамян, бизнесмен, депутат Северодонецкого городского совета от партии “Наш край“. Заместителем главы ОГА по правоохранительным органам готовятся назначить Сергея Григорова, который работает в Станично-Луганской прокуратуре. До этого он долгое время работал прокурором Северодонецка, по свидетельствам СМИ, “покрывая деятельность известной в регионе банды Буткова“. В этом году супруга Григорова, судья Северодонецкого городского суда, вынесла оправдательный приговор Буткову по делу “ТАОЛ“. Несмотря на то, что Григоров подпадает под закон о люстрации, а его приближенные попадались на махинациях, он избежал ответственности, поскольку якобы служил в АТО. Григоров также препятствовал расследованию убийства депутата Северодонецкого городского совета Сергея Самарского.

Еще один кандидат в заместители главы ОГА — Юрий Бережной. С 2006 по 2010 годы он возглавлял сепаратистскую пророссийскую партию “Русь“. В 2017 году Бережной был назначен руководителем областного автодора. В прошлом году служба не освоила и половины субвенции из госбюджета.

Еще одним заместителем губернатора области может стать Светлана Немцева. В прошлом директор детского сада и школы, ныне — коммерческий директор комбината продуктов питания, который принадлежит ее мужу Александру Немцеву. В 2017 году он баллотировался в мэры Старобельска и “прославился“ заявлениями, что избиратели “это серое быдло и голосуют только за тех, кто им платит“. По словам местных предпринимателей, во время предвыборной кампании Зеленского Немцева ездила по области и “выбивала“ из местного бизнеса по 100 тысяч долларов. По слухам, она рассчитывает получить не только руководящую должность в области, но и мандат народного депутата для супруга.