Из партии Тимошенко уходит один из ключевых депутатов

Политик решил покинуть партию Тимошенко спустя 14 лет членства. Он намерен продолжить деятельность во главе движения Сила права.

Специалист Батькивщины по оборонной тематике и стратег по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма и Донбасса Андрей Сенченко объявил о выходе из партии.

Сенченко известен как один из лидеров парламентской оппозиции экс-президенту Виктору Януковичу и комендант Октябрьского дворца во время Революции Достоинства. С марта по август 2014 года был и.о. заместителя главы Администрации президента.

Политик объяснил свое решение разногласиями в оценке опасностей, которые возникли перед страной после выборов президента. Он сообщил, что планирует сосредоточиться на формировании нового политического движения:

"Сегодня я принял важное и очень непростое для меня решение о выходе из партии Батьивщина. Я посвятил этой команде 14 лет своей жизни и оставался рядом с Юлией Тимошенко в тяжелые для нее и партии времена. У меня нет конфликта с Юлией Владимировной, к которой я отношусь с большим уважением. Однако сегодня страна вновь оказалась в крайне опасном положении, и наши подходы к стратегии действий и формирования команды, способной преодолеть вызовы, существенно отличаются", - сказал Сенченко.

Он сообщил, что готов присоединиться к парламенту с командой общественного движения Сила права.

Реакция Юлии Тимошенко и Батьивщины на заявление политика пока неизвестна.

Андрей Сенченко уроженец Крыма, народный депутат Украины V, VI, VII созывов. В период с 1993 по 1997 годы - заместитель председателя Совета министров, вице-премьер по вопросам экономики и экономических реформ Автономной Республики Крым. В 1994 году возглавлял операцию украинских спецслужб, которая помешала РФ отделить АР Крым от Украины руками пророссийского политика Юрия Мешкова. 2001-2006 - председатель наблюдательного совета ЗАО Современные информационные технологии. В 2007 году в рейтинге 100 крупнейших налогоплательщиков - кандидатов в депутаты занял 24 место, совсем немного уступив Ринату Ахметову. По состоянию на сейчас большинство активов политика конфискованы оккупантами в Крыму.

Сенченко также является председателем общественного правозащитного движения Сила права - с ноября 2014 объединяет дипломатов, специалистов по безопасности и международного права. Движение работает над международным признанием РФ как агрессора и над возмещением вреда участникам боевых действий, членам их семей, вынужденным переселенцам, жителям зоны боевых действий и оккупированных территорий. На сайте движения опубликовано около семисот судебных решений, которыми доведены факты военной агрессии, оккупации и нанесенного ущерба, а также арестованы первые российские активы на сумму 3,5 миллиарда долларов.

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