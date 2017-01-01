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Из партии Тимошенко уходит один из ключевых депутатов

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Политик решил покинуть партию Тимошенко спустя 14 лет членства. Он намерен продолжить деятельность во главе движения Сила права.
Андрей Сенченко покидает Батькивщину
Андрей Сенченко покидает Батькивщину

Специалист Батькивщины по оборонной тематике и стратег по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма и Донбасса Андрей Сенченко объявил о выходе из партии.

Сенченко известен как один из лидеров парламентской оппозиции экс-президенту Виктору Януковичу и комендант Октябрьского дворца во время Революции Достоинства. С марта по август 2014 года был и.о. заместителя главы Администрации президента. 

Политик объяснил свое решение разногласиями в оценке опасностей, которые возникли перед страной после выборов президента. Он сообщил, что планирует сосредоточиться на формировании нового политического движения:

"Сегодня я принял важное и очень непростое для меня решение о выходе из партии Батьивщина. Я посвятил этой команде 14 лет своей жизни и оставался рядом с Юлией Тимошенко в тяжелые для нее и партии времена. У меня нет конфликта с Юлией Владимировной, к которой я отношусь с большим уважением. Однако сегодня страна вновь оказалась в крайне опасном положении, и наши подходы к стратегии действий и формирования команды, способной преодолеть вызовы, существенно отличаются", - сказал Сенченко.

Он сообщил, что готов присоединиться к парламенту с командой общественного движения Сила права.

Реакция Юлии Тимошенко и Батьивщины на заявление политика пока неизвестна.

Андрей Сенченко уроженец Крыма, народный депутат Украины V, VI, VII созывов. В период с 1993 по 1997 годы - заместитель председателя Совета министров, вице-премьер по вопросам экономики и экономических реформ Автономной Республики Крым. В 1994 году возглавлял операцию украинских спецслужб, которая помешала РФ отделить АР Крым от Украины руками пророссийского политика Юрия Мешкова. 2001-2006 - председатель наблюдательного совета ЗАО Современные информационные технологии. В 2007 году в рейтинге 100 крупнейших налогоплательщиков - кандидатов в депутаты занял 24 место, совсем немного уступив Ринату Ахметову. По состоянию на сейчас большинство активов политика конфискованы оккупантами в Крыму.

Сенченко также является председателем общественного правозащитного движения Сила права - с ноября 2014 объединяет дипломатов, специалистов по безопасности и международного права. Движение работает над международным признанием РФ как агрессора и над возмещением вреда участникам боевых действий, членам их семей, вынужденным переселенцам, жителям зоны боевых действий и оккупированных территорий. На сайте движения опубликовано около семисот судебных решений, которыми доведены факты военной агрессии, оккупации и нанесенного ущерба, а также арестованы первые российские активы на сумму 3,5 миллиарда долларов.

 

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Теги: политики, Партия, Сенченко, Батькивщина
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Источник: korrespondent.net

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