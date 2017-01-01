Зеленский выбрал себе помощника и назначил заместителя главы АП

Помощником президента стал Олег Устенко.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении заместителя главы Администрации президента и назначил себе помощника.

Так замамом Андрея Богдана стал юрист Олексей Гончарук согласно подписанному указу № 328/2019.

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А другим указом № 330/2019 Зеленский назначил своим советником исполнительного директора Международного фонда Блейзер в Украине Олега Устенка.

Все указы опубликованы на сайте сегодня, 28 мая.

Напомним, ранее Зеленский назначил главу Совета национальной безопасности и обороны. Главой СНБО стал Александр Данилюк. В команде Зеленского Данилюк отвечал за международную, финансовую, экономическую и банковской деятельность.

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Также Президент Владимир Зеленский изменил указ пятого президента Петра Порошенко о лишении гражданства Михаила Саакашвили. В частности, указом №329/2019 экс-президент Грузии был исключен из списка лиц, чье гражданство прекращено. Таким образом, Зеленский изменил указ Порошенко от 26 июля 2017 года (№ 196).