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Саакашвили назвал дату возвращения в Украину

Комментариев: 10
Михаил Саакашвили прилетает из Варшавы в Борисполь в среду, 29 мая, вечером. В Госпогранслужбе не видят причин его не пускать.
Саакашвили 29 мая прилетает в Украину
Саакашвили 29 мая прилетает в Украину

Завтра, 29 мая, в 17:00 Михаил Саакашвили прилетает из Варшавы в Борисполь. Об этом написала помощница Саакашвили Дарина Чиж в Facebook.

Как сообщалось, сегодня президент Владимир Зеленский своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство.

После этого пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян заявил, что оснований для недопуска бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на территорию Украины больше нет.

"Гражданин Украины не может быть ограничен в праве въезда на территорию Украины", - отметил Слободян.

По его словам, Саакашвили было запрещено пересекать границу с Украиной, "как лицу без гражданства на основании незаконного нарушения границы", а сейчас эти обстоятельства исчезли.

Ранее Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему гражданство Украины. Бывший губернатор Одесской области с помощью своего адвоката передал письмо украинскому президенту.

Напомним, в июле 2017 года президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США.

 

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Теги: Украина, гражданство, возвращение, Михаил Саакашвили, Госпогранслужба
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (10)
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Брюква_и_Клюква    28.05.2019, 18:53
Оценка:  -1
Брюква_и_Клюква
Это феноменально! Но боюсь, что этот экземпляр грузина настолько сумбурен и непредсказуем, что достанет скоро и привыкшего к всяческой клоунаде Президента Владимира. Так что, старое-новое гражданство Михуила вряд ли будет долгим!
Хулиганка*    28.05.2019, 18:52
Оценка:  -1
Хулиганка*
никогда не думала что буду рада приезду Михо.... этот много чего знает о петьке хряке и разорвет его на немецкий крест
VSHIVANKA    28.05.2019, 18:33
Оценка:  -3
VSHIVANKA
КЛОУНЫ НАЧИНАЮТ КУЧКОВАТЬСЯ .....
В ЦИРКЕ ЩЕНЕВМЕРЛОВКА ГОТОВИТСЯ НОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ .....)))
СУГС !!!
WntpY    28.05.2019, 18:35
Оценка:  0
WntpY
А НА ЗАОФЕРМЕ СОССИЯ ВСЕ СКОТЫ СОСУТ ПИПЕТКУ КАРЛИКА!))))
Ruspidor    28.05.2019, 18:24
Оценка:  0
Ruspidor
Рвутся жoпы у потроха и его проплаченых швалей!
Михо будет ген. Прокурором!
Потроху пиздa!
WntpY    28.05.2019, 18:26
Оценка:  0
WntpY
Та прям пязда, в худшем случае сленяет за кордон на время.
PINKIPAU    28.05.2019, 18:20
Оценка:  -6
PINKIPAU
Це зрада чи перемога ?
WntpY    28.05.2019, 18:24
Оценка:  +3
WntpY
Если ты в этот раз сможешь отсосать Михи, то это твоя перемога!!)))
WntpY    28.05.2019, 18:25
Оценка:  +3
WntpY
А если нет, то зрада)))))!
Ruspidor    28.05.2019, 18:25
Оценка:  +1
Ruspidor
Это потроху пиздa! Присоединяйся!
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