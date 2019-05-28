"Нацкомиссия готова к запуску нового энергорынка с 1 июля 2019 года", - глава НКРЭКУ Оксана Кривенко

Национальная комиссия по регулированию рынка электроэнергии и коммунальных услуг полностью готова к запуску нового энергорынка.

Национальная комиссия по регулированию рынка электроэнергии и коммунальных услуг полностью готова к запуску нового энергорынка, который, согласно закону “О рынке электроэнергии“, должен произойти 1 июля 2019 года. Об этом во время заседания Комитета парламента по топливно-энергетическому комплексу заявила глава НКРЭКУ Оксана Кривенко.



“Я понимаю, что регулятор (НКРЭКУ) готов к запуску рынка с 1 июля. Вы видите, что тестирование на платформе происходит. Уже 90% объема электрической энергии проходит через платформу, большое количество участников зарегистрировано, формируются цены. И идет моделирование всех возможных ситуаций, которые могут повлиять на рынок“, - рассказала Оксана Кривенко.

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По ее словам, регулятор (Нацкомиссия) уже прошел определенный процесс при открытии розничного рынка электроэнергии с 1 января 2019года. И сегодня этот рынок уже работает, уже есть конкуренция.



“На платформах сегодня осуществляются операции 90% рынка. Мы это мониторим, мы это контролируем вместе, и проводим опрос участников относительно готовности (к запуску энергорынка с июля, - ред.). Конкретных проблем, что не работает платформа, например, их нет, мы такого не слышим“, - отметила Оксана Кривенко.



Глава Нацкомиссии подчеркнула, что с запуском оптового энергорынка с 1 июля 2019 года бытовой потребитель будет защищен, поскольку уже было принято решение относительно спецобязательств (речь идет о механизме компенсации роста тарифов для населения через тариф для НАЭК “Энергоатом“ и “Укргидроэнерго“, - ред.).

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“Здесь мы не видим рисков, по бытовым потребителям - есть определенные рычаги, и через мониторинг, путем применения определенных ограничений мы можем урегулировать вопрос, чтобы не было резкого роста стоимости электроэнергии. У нас открыт к обсуждению определенный перечень нормативных актов нашего законодательства, мы еще можем внести изменения до 1 июля, чтобы нивелировать все проблемные вопросы, которые в плоскости регулятора“, - сообщила Оксана Кривенко.



Напомним, производители электроэнергии в Украине выступают преимущественно за внедрение рынка с 1 июля. Таковы результаты опроса (исследования), проведенного изданием ExPro. По данным этого опроса, компании, генерирующие 77% всей электроэнергии, выступают за запуск нового рынка именно 1 июля 2019 года, как это установлено законодательством.



Напомним, Профсоюз работников энергетики и электротехнической промышленности призвал Кабинет Министров не откладывать реформу энергетического сектора и запустить оптовый энергорынок с 1 июля 2019 года.

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По данным ряда экспертов и СМИ, в отсрочке или отмене реформы рынка электроэнергии заинтересован бизнесмен Игорь Коломойский, владеющий тремя ферросплавными заводами, где доля электроэнергии в себестоимости продукции составляет 50%.

Ранее сообщалось, что Рада отказалась откладывать запуск рынка электроэнергии.