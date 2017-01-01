IQOS, childfree и маникюр в авто: Савченко поделилась мнением об ЛГБТ, проституции и детях

Политик поделилась тем, что думает о феминизме, сексуальной ориентации и ответила на вопрос о желании иметь семью.

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Надежда Савченко рассказала в интервью, что думает об вариациях сексуальной ориантации, своих планах на семью и личной жизни. Приводим самое интересное из интервью Стране.ua.

Как рассказывают авторы интервью, Савченко сменила стиль одежды на деловой и перешла с “Прилук“ она теперь на IQOS (электронная сигарета) последней модели.

Почему бросила “Прилуки“:

“Я своим сигаретам не изменяла, это сигаретная фирма изменила мне: перестали выпускать “Прилуки“ красные. Они мне просто испортили имидж. Это была для меня традиция, привычка. Определенное состояние, вкус, крепкий табак“.

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“Я даже хочу обратиться в компанию-производитель, чтобы они вернули “Прилуки“. Это аутентичные украинские сигареты, и они должны быть. А теперь мне приходится курить вот это“.

Почему именно IQOS:

“Да я просто узнала, что это можно курить в заведениях, пошла и купила себе. Раньше обычные сигареты можно было курить хотя бы в пабах, сейчас уже нельзя. Сестра попросила не курить в машине и в доме, поэтому перешла на IQOS“.

“Это мне разрешено курить и в доме, и в машине. А на улице я курю обычные сигареты, у меня есть с собой пачка “Lucky Strike“.

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Почему не носит платья:

“На самом деле, я с детства не любила платья. Нет, я их ношу. У меня на той свадьбе, кстати, на первый день были брюки и блузка, а на второй день было платье, которое я пошила раньше. Вообще, я ношу платья, но считаю, что они не всегда уместны и удобны“.

О личном парикмахере:

“Нет. У меня есть помощница и моя подруга еще со школы, которая стрижет машинкой. Она меня стригла еще до того, как я стала политиком. Когда она меня стрижет, а когда я, если у меня нет времени, просто залетаю по дороге в любую самую демократическую парикмахерскую на Троещине, где моя стрижка стоит 130 гривен“.

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О маникюре:

“Да, обычно маленькими маникюрными ножничками. У меня есть такой швейцарский набор. Маникюр я делаю обычно в машине. Вы представляете, как сложно сделать маникюр, когда едешь по нашим украинским дорогам. Вот пока ехала к вам, на одной руке успела сделать, а на второй не успела“.

Любит ли готовить:

“Не могу сказать, что я люблю готовить, но когда в российской тюрьме я смотрела передачи английского повара Джейми Оливера, и мне понравилось, что человек любит то, что он делает. Мне тогда хотелось приехать домой и приготовить что-то для своей мамы и сестры по его рецепту. Сейчас если есть время, я готовлю. Я люблю готовить на природе. Например, шашлык на дровах, на костре. Но я бы не хотела заниматься кулинарией целый день и сделать это своей работой“.

О том, что работала в сексе по телефону:

“Я работала оператором, который соединяет тех, кто звонит в службу, с теми, кто предоставляет услуги“.

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“Есть понятие удержать клиента на телефоне, потому что он платит за это деньги. Вы можете разговаривать с ним о чем угодно, даже о том, как он выгуливает собаку. Это психология“.

“Скорее всего, для многих людей секс по телефону – это возможность выговорится, многим дома этого не хватает“.

Поддерживает ли легализацию проституции:

“Нужно просто на законодательном уровне защитить права людей, которые работают в этой сфере. Проституция всегда была, есть и будет. Попробуйте мне рассказать, что это не так“.

О слухах о сексуальной ориентации Вакарчука:

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“Мне абсолютно все равно, чем живет у себя дома каждый человек. Если это не вредит обществу. Я, например, люблю ходить по крыше домов. Я люблю прыгать с моста, но я стараюсь, чтобы этого никто не видел. Кому-то будет страшно за меня, а кому-то страшно за то, что есть такие политики, которые любят экстрим. Поэтому мне все равно… Про Олега Ляшко тоже говорили, но это не помешало ему быть в политике“.

“Если бы Вакарчук заявил о своей ориентации и баллотировался в президенты, то это другая ситуация, мы бы могли посмотреть, насколько украинское общество готово это воспринять. Европейское общество готово. Например, в Польше мэр города Слупск – открытый гей. Но Вакарчук не заявлял о своей ориентации. А до тех пор все эти слухи на счет Вакарчука – ни что другое, как грязные политические технологии“.

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О слухах о ее собственной ориентации:

“Да, я слышала. Слухи всегда будут ходить. О чем тут говорить, если в 16-18-м веках в Украине считалось, что если девушка не вышла замуж в 18 лет, это уже плохо. А в Ираке или Иране сегодня, если девушка не выходит замуж в 13 лет, то это плохо“.

“Сейчас в условиях технологического прогресса каждый человек расставляет приоритеты для себя. Те женщины, у которых есть высшее образование, выходят замуж в среднем после тридцати“.

“Моя мама вышла замуж в 42 года, хотя в ее время все выходили гораздо раньше. Не потому, что у нее была другая ориентация, а потому, что мама жила бедно, и ее первым заданием было заработать себе на хлеб, на приданое. Были другие ценности“.

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О планах и желании завести семью:

“Можно завести собаку и вещи в квартиру. Это планы. Я не считаю, что семью можно запланировать“.

“У меня нет природного желания создавать семью. Нет желания когда-нибудь родить детей. Мне всегда нравилась свобода и моя активная жизнь. Я не люблю привязываться и от чего-то зависеть. Я не хочу никого приручать и нести ответственность, чтобы людям было больно, если со мной что-то случится“.

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“Мать Тереза тоже не была замужем. Есть люди, которые идут в монахини, но никто не говорит, что у них “нетрадиционная“ ориентация. Наоборот, это почетно.

О childfree:

“Да, наверное, меня можно тоже к ним отнести, потому что я тоже не хотела ни к кому привязываться, чтобы кто-то страдал из-за меня. Просто давайте посмотрим на мою жизнь. У меня за спиной две войны и две тюрьмы. Мне сложно представить, как бы это выдержал мой ребенок и моя семья“.

О феминизме и квотах:

“Мне часто об этом говорят. Мне немного странно об этом слышать. Я никогда не чувствовала гендерного неравенства“.

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“Конечно, я понимаю, что с социальной точки зрения у нас есть гендерное неравенство, особенно, в армии. Оно есть, еще со времен Советского Союза. Но я не чувствовала угнетения. Я не чувствовала себя жертвой. Я всегда думала, что в Украине нет никакого гендерного неравенства, потому что у нас очень сильные женщины. У нас очень часто именно женщина командует в семье и может даже побить мужа. Поэтому я не считаю, что у нас есть эта проблема. Но когда ее начинают поднимать и раздувать, принимать законы...“

“Я вообще против понятия “квота“, потому что если человек сильный, он и так достигнет своих целей. В бизнесе есть квоты на женщин? Даже в больших корпорациях нету. Там есть квоты на специалистов. Если ты достоин – докажи“.

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“Я считаю, такая гендерная политика иногда нарушает само понятие гендера. Если человек талантлив, то он может завоевать свое место где угодно и без квот. Просто должны быть равные права“.

Напомним, ранее Надежда Савченко извинилась перед Русланом Хомчаком за "труса и недостаточно умного командира".