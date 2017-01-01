Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Под Киевом мужчина пытался ударить топором полицейского

Комментариев: 0
В связи с этим правоохранитель был вынужден использовать табельное оружие и один раз выстрелить вверх.
В Киевской области пьяный мужчина пытался ударить топором полицейского
В Киевской области пьяный мужчина пытался ударить топором полицейского
facebook.com/pol.kyivregion

В Киевской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения пытался ударить топором полицейского, сообщает полиция Киевской области.

Инцидент произошел в селе Пироговка Обуховского района. Там 33-летний пьяный местный житель пытался ударить топором своего брата. Мужчина вызвал правоохранителей, чтобы они утихомирили дебошира.

По приезду на место нетрезвый мужчина начал оказывать сопротивление сотрудникам полиции и пытался ударить топором 28-летнего полицейского. В связи с этим правоохранитель был вынужден использовать табельное оружие и один раз выстрелить вверх.

Дебошира удалось задержать, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По данному факту открыли уголовное производство по статье "угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа". 

Ранее сообщалось, что в Одесской области обстреляли полицейское авто. Полиция разыскивала мужчину, вооруженного охотничьим ружьем и просила местных жителей сообщить о его местонахождении.

Напомним, в Киевской области застрелили заместителя начальника Барышевского отделения полиции

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киевская область, полиция, пьяный, топор
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь