Под Киевом мужчина пытался ударить топором полицейского

В связи с этим правоохранитель был вынужден использовать табельное оружие и один раз выстрелить вверх.

В Киевской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения пытался ударить топором полицейского, сообщает полиция Киевской области.

Инцидент произошел в селе Пироговка Обуховского района. Там 33-летний пьяный местный житель пытался ударить топором своего брата. Мужчина вызвал правоохранителей, чтобы они утихомирили дебошира.

По приезду на место нетрезвый мужчина начал оказывать сопротивление сотрудникам полиции и пытался ударить топором 28-летнего полицейского. В связи с этим правоохранитель был вынужден использовать табельное оружие и один раз выстрелить вверх.

Дебошира удалось задержать, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По данному факту открыли уголовное производство по статье "угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа".

Ранее сообщалось, что в Одесской области обстреляли полицейское авто. Полиция разыскивала мужчину, вооруженного охотничьим ружьем и просила местных жителей сообщить о его местонахождении.

Напомним, в Киевской области застрелили заместителя начальника Барышевского отделения полиции.

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