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СМИ сообщили о первом зарубежном визите Зеленского

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Глава государства совершит первый зарубежный визит в Брюссель. Поездка планируется на следующей неделе.
Президент Украины Владимир Зеленский посетит Брюссель
Президент Украины Владимир Зеленский посетит Брюссель
Администрация президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский планирует на следующей неделе посетить Брюссель. Об этом Европейской правде стало известно от собственных источников.

Ожидается, что визит состоится 5 июня. Он станет первой официальной зарубежной поездкой президента Зеленского. По информации СМИ, приглашение Зеленскому во вторник на встрече с главой АП передали генеральный директор Директората Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению ЕС Кристиан Даниэльсон и исполнительный директор по вопросам Европы и Центральной Азии в Европейской службе внешнего действия Томас Майер-Хартинг.

По информации Радио Свобода, во время визита Зеленский встретится с руководителями ЕС, в частности главой Европейского совета Дональдом Туском и президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером.

Кроме того, среди запланированных у Владимира Зеленского бесед - встреча в штаб-квартире НАТО с генеральный секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом и совместная пресс-конференция по итогам встречи.

Ранее замглавы АПУ Вадим Пристайко заявил, что одной из первых стран, которую посетит Зеленский станет Германия.

 

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Теги: визит, Президент Украины, Владимир Зеленский, Брюсель
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Источник: korrespondent.net

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