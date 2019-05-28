СМИ сообщили о первом зарубежном визите Зеленского

Глава государства совершит первый зарубежный визит в Брюссель. Поездка планируется на следующей неделе.

Президент Украины Владимир Зеленский планирует на следующей неделе посетить Брюссель. Об этом Европейской правде стало известно от собственных источников.

Ожидается, что визит состоится 5 июня. Он станет первой официальной зарубежной поездкой президента Зеленского. По информации СМИ, приглашение Зеленскому во вторник на встрече с главой АП передали генеральный директор Директората Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению ЕС Кристиан Даниэльсон и исполнительный директор по вопросам Европы и Центральной Азии в Европейской службе внешнего действия Томас Майер-Хартинг.

По информации Радио Свобода, во время визита Зеленский встретится с руководителями ЕС, в частности главой Европейского совета Дональдом Туском и президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером.

Кроме того, среди запланированных у Владимира Зеленского бесед - встреча в штаб-квартире НАТО с генеральный секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом и совместная пресс-конференция по итогам встречи.

Ранее замглавы АПУ Вадим Пристайко заявил, что одной из первых стран, которую посетит Зеленский станет Германия.

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