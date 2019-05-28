"Я не могу сказать, что в русской тюрьме ко мне относились плохо" - Савченко

Надежда Савченко сравнила украинскую и российскую тюрьмы, рассказала о голодовках и том, почему в РФ узников больше не кормят насильно.

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Надежда Савченко рассказала о своем пребывании в российской тюрьме и украинском СИЗО, а также том, как ее пытались уговорить поесть во время голодовки. Приводим ключевые моменты из интервью политика Стране.ua.

Где было тяжелее - в российской тюрьме или украинском СИЗО:

“Неужели вы думаете, что есть разница, если человек в неволе? Сами сотрудники пенитенциарной службы говорят, что между тюрьмами разницы нет. Человек попадает в тюрьму одним, выходит оттуда другим. Если не ломается, выходит сильнее“.

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“Принцип построения тюрем одинаковый: в Советском Союзе что детские садики, что тюрьмы строили идентичными. Разницы в людях, которые там работают, тоже нет. Двери мне никто не открыл. Хотя в России я была убийцей русских журналистов и “бандеровкой“, а в Украине я была героем“.

О людях и “сволочах“ в тюрьмах:

“Я не могу сказать, что в русской тюрьме ко мне относились плохо. Нет, были, конечно, сволочи по природе, которым нравится ощущение власти над людьми. Но и в украинских тюрьмах такие садисты тоже есть. Они есть везде“.

“В России, когда люди меня узнавали, они начинали сами понимать, что то, что обо мне говорят – неправда. В Украине у людей было полное непонимание, почему я сижу. Я же была героем, а стала врагом“.

О действиях “против системы“ в тюрьме:

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“Например, заключенному нельзя иметь нож, нечем порезать хлеб. Не буду говорить, какое это СИЗО и где, но нашлись люди, которые мне закинули запрет (принесли нож). Второй пример – в СИЗО алкоголь запрещен. Но, например, когда мне в России дали приговор в 22 года, начальник конвоя налил мне полную чашку коньяка. Я сказала: “Спасибо, но это уже не поможет“.

“Телефон никогда не приносили. Это как раз то, за чем очень следит система. Политических, как я, обычно сразу отрезают от связи с внешним миром. Нарушение изоляции – это было бы самое страшное для конвоя, поэтому они так не рисковали“.

“Но когда, например, проводили обыски в камере и находили у меня лезвие, девочки понимали, что я им не вены себе режу, а бумагу там, хлеб. Они закрывали на это глаза. Люди есть и у нас, и у них“.

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Кормили ли принудительно во время голодовки:

“Такая практика применялась в Советском Союзе, когда было много диссидентов. После того, как Россия подписала Конвенцию о защите прав человека, эта практика прекратилась. Потому что очень часто люди умирали от принудительного кормления. Последним, кого в России пытались насильно накормить, был Сергей Магнитский, и они его убили – у него начался панкреатит, он не дошел до камеры“.

“Тот же врач, что смотрел за Магнитским, смотрел и за мной. Он понял свою ошибку, поэтому со мной он уже этого не делал. Тебе сто раз на день предлагают поесть, приносят еду и ставят перед носом. Я считаю, это тоже пытки“.

Как “уговаривали“ поесть:

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“То, что у меня под кормушкой жарили картошку с салом и луком, чтобы вызвать аппетит, – это тоже можно расценивать как пытку. Максимум, на что они уговаривают – это капельницы. Капают физраствор“.

“Раньше узников концлагерей привязывали к кровати и силой, через шланг заливали жидкую кашу на молоке, Семен Глузман это описывал. Делали так раз в три дня, но это не давало человеку выжить, это только растягивало смерть“.

“Человек так мог проголодать 120 дней. На чистой голодовке человек столько не протянет. Мы видели голодовку Владимира Балуха – 200 дней, Олега Сенцова – 145 дней. Это голодовка с какими-то докормами и уговорами. Потому что я в российской тюрьме сухой голодовки без капельницы выдержала 40 дней. И то это считается очень много. Я пила только воду с крана“.

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Что было потом:

“Потом меня уговорили на капельницы, минеральную воду и чай без сахара, но с теином, стимулятором выработки желчи. От 40 до 60 дня они пытались меня капать, хотя бы через день. Потом они обкололи мне все вены, у меня началась аллергия, вены поспадались, и они просто уже не могли сделать мне укол».

"Они поняли, что теряют меня, и после 60 дней отправили в больничку. И там я попала к врачу, который убил Магнитского. Ну, скажем так, не он убил, а система, но он часть этой системы. Он неплохой врач, но он объяснял мне последствия, которые могут быть от голодовки".

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Что делают, если голодающий теряет сознание:

“Тогда ему могут ставить зонд и капельницы, но я стойкая настолько, что не теряла сознание. У меня начали ссыхаться органы. Они ничего не могли сделать, а я отказывалась есть“.

“Я им говорила, что я хочу сала, борща, хочу сто грамм, но вы должны закончить расследование по мне. И я добилась того, чтобы расследование закончилось за год. Таким образом, я сэкономила себе несколько лет в тюрьме. А на судах я уже устроила сухую голодовку. Тогда я продержалась шесть дней“.

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“Почему я тогда на суде показала фак? Все говорили, что я его показала Путину, ну пускай Путину, но фак я показала тогда всей системе – только потому, что не могла говорить. Из-за голодовки у меня тогда ссохлось горло“.

О голодовке в Украине:

“В Украине я голодала 23 дня. Потом мне нужно было пройти полиграф, но из-за того, что я голодала, полиграф не мог считывать биоритмы организма, датчики не срабатывали. Тогда я прекратила голодовку, чтобы пройти полиграф. Когда началось беззаконие в судах, я объявила сухую голодовку, голодала семь дней“.

Напомним, ранее Надежда Савченко прокомментировала слухи о своей сексуальной ориентации и ориентации Святослава Вакарчука.