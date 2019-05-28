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Зеленский внесет в Раду законопроект о незаконном обогащении на днях

Комментариев: 2
В ближайшее время законопроект согласуют с международными партнерами, а затем подадут в парламент.
В ближайшее время Зеленский подаст законопроект о незаконном обогащении
В ближайшее время Зеленский подаст законопроект о незаконном обогащении
president.gov.ua

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк рассказал, что в ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский внесет на рассмотрение ВР законопроект об ответственности за незаконное обогащение.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Данилюк подчеркнул, что сейчас главное - это принятие закона, который вернет уголовную ответственность за незаконное обогащение. 

Секретарь СНБО говорит, что Зеленский в ближайшее время планирует подать законопроект, который уже разработан, в парламент.

Надеюсь, сегодня он будет окончательно согласован с нашими международными партнерами и будет подан в Раду для принятия соответствующих решений, - отметил Данилюк.

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Напомним, президент Владимир Зеленский во вторник, 28 мая, назначил экс-министра финансов Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны. 

Также Зеленский выбрал себе помощника и назначил заместителя главы АП.

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Теги: Зеленский, закон, ответственность, незаконное обогащение, депутаты, парламент
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Комментариев (2)
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Брюква_и_Клюква    28.05.2019, 21:05
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Здорово! Так держать, Президент Владимир! Надеюсь, среди незаконно обогащенных будет и фамилия Коломойского!
Адепт_реформ    28.05.2019, 20:01
Оценка:  0
Адепт_реформ
Неплохо, Зеля мне начинае иногда нравится.
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