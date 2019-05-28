Зеленский внесет в Раду законопроект о незаконном обогащении на днях

В ближайшее время законопроект согласуют с международными партнерами, а затем подадут в парламент.

В ближайшее время Зеленский подаст законопроект о незаконном обогащении president.gov.ua

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк рассказал, что в ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский внесет на рассмотрение ВР законопроект об ответственности за незаконное обогащение.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Данилюк подчеркнул, что сейчас главное - это принятие закона, который вернет уголовную ответственность за незаконное обогащение.

Секретарь СНБО говорит, что Зеленский в ближайшее время планирует подать законопроект, который уже разработан, в парламент.

Надеюсь, сегодня он будет окончательно согласован с нашими международными партнерами и будет подан в Раду для принятия соответствующих решений, - отметил Данилюк.

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Напомним, президент Владимир Зеленский во вторник, 28 мая, назначил экс-министра финансов Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны.

Также Зеленский выбрал себе помощника и назначил заместителя главы АП.