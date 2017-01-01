Зеленский примет участие в саммите Украина-ЕС

Вскоре президент Украины посетит Брюссель, чтобы согласовать проведения двухстороннего саммита в Киеве.

В Евросоюзе подтвердили, что ожидают скорый приезд президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель. Об этом во вторник, 28 мая, сообщил сполнительный директор по вопросам Европы и Центральной Азии в Европейской службе внешних дел Томас Майр-Гартинг, пишет Интерфакс-Украина.

"Мы также прибыли сюда, чтобы подготовить будущие контакты, которые состоятся между лидерами, обсуждали будущие встречи. В частности, в июле в Киеве будет саммит Украина-ЕС. Мы также ожидаем президента Зеленского в Брюсселе вскоре", - сказал он.

Дипломат отметил, что саммит в Киеве станет возможностью подчеркнуть достижения в области реформ.

"Что касается визита, то это в интересах обоих сторон - принять президента Зеленского. Так что, я думаю, стороны в ближайшее время согласуют даты", - добавил представитель дипломатической службы ЕС.

Ранее СМИ сообщили, что Зеленский свой первый визит за рубеж совершит в Брюссель 5 июня.

Ранее замглавы АПУ Вадим Пристайко заявил, что одной из первых стран, которую посетит Зеленский станет Германия.

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