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Адвокат Порошенко заявил, что иски Портнова дискредитируют всю Украину

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Адвокат отметил, что, кроме Портнова, Петру Порошенко мстят и другие люди.
Адвокат Порошенко рассказал об исках Портнова
Адвокат Порошенко рассказал об исках Портнова
Скриншот видео

Адвокат Петра Порошенко Игорь Головань прокомментировал иски Андрея Портнова против бывшего президента.

Об этом Головань рассказал на пресс-конференции.

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Адвокат указывает, что если прочитать все заявления Портнова на Порошенко, то складывается ощущения, идет просто перечень событий. В заявлениях часто можно встретить слова “наверное“, “могло быть“, “возможно“, то есть, по словам Голованя, “заведомо ложное сообщение о преступлении“. У адвоката сложилось ощущение, что Портнов не уверен было ли все на самом деле. 

Головань отметил, что в исках нет конкретики и объективных данных о составе преступления.

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Кроме того, Игорь Головань подчеркнул, что Портнов не мог сам заниматься такими исками, а значит ему кто-то помогал и Порошенко мстят несколько человек.

...это не личная месть господина Портнова, мы видим, что он не один принимает участие. Принимают участие и другие люди в этом, - сказал адвокат.

В качестве примера Головань говорит в Шуфриче, который заявление также подал против Порошенко, просто отправил его не в ГБР.

Адвокат также заявил, что иски Портнова дискреритируют не только Порошенко, но и всю Украину.

Вся эта кампания юридического троллинга, ее пилотные документы направлены на поддержку РФ… У этого нет цели привлечь к ответственности, все понимают, что там нет состава преступления… Значит, заявлений должно быть много, – сказал адвокат.

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О следственных действиях и допросе Порошенко адвокат не знает, однако точно состоится допрос Портнова. Головань добавил, что допрос Портнова станет основанием для закрытия производства по изложенным им фактам.

Ранее сообщалось, что Горковенко подал в суд на Зеленского.

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Теги: Порошенко, Портнов, иски, Украина, суд, адвокат
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Комментариев (3)
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fkrfyfan    28.05.2019, 21:02
Оценка:  0
fkrfyfan
Вечно пьяный хряк 5 лет успешно позорил Украину
Alexsy    28.05.2019, 20:58
Оценка:  +3
Alexsy
А коли Петя став цілою Україною?
МаксимУм    28.05.2019, 20:56
Оценка:  +2
МаксимУм
Не надо путать свою шкуру с госсударственной (с).
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