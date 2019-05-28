Адвокат Порошенко заявил, что иски Портнова дискредитируют всю Украину

Адвокат отметил, что, кроме Портнова, Петру Порошенко мстят и другие люди.

Адвокат Петра Порошенко Игорь Головань прокомментировал иски Андрея Портнова против бывшего президента.

Об этом Головань рассказал на пресс-конференции.

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Адвокат указывает, что если прочитать все заявления Портнова на Порошенко, то складывается ощущения, идет просто перечень событий. В заявлениях часто можно встретить слова “наверное“, “могло быть“, “возможно“, то есть, по словам Голованя, “заведомо ложное сообщение о преступлении“. У адвоката сложилось ощущение, что Портнов не уверен было ли все на самом деле.

Головань отметил, что в исках нет конкретики и объективных данных о составе преступления.

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Кроме того, Игорь Головань подчеркнул, что Портнов не мог сам заниматься такими исками, а значит ему кто-то помогал и Порошенко мстят несколько человек.

...это не личная месть господина Портнова, мы видим, что он не один принимает участие. Принимают участие и другие люди в этом, - сказал адвокат.

В качестве примера Головань говорит в Шуфриче, который заявление также подал против Порошенко, просто отправил его не в ГБР.

Адвокат также заявил, что иски Портнова дискреритируют не только Порошенко, но и всю Украину.

Вся эта кампания юридического троллинга, ее пилотные документы направлены на поддержку РФ… У этого нет цели привлечь к ответственности, все понимают, что там нет состава преступления… Значит, заявлений должно быть много, – сказал адвокат.

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О следственных действиях и допросе Порошенко адвокат не знает, однако точно состоится допрос Портнова. Головань добавил, что допрос Портнова станет основанием для закрытия производства по изложенным им фактам.

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